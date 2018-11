"Soy el Justin Bieber tucumano"

¿Cómo es que llegás a darle este nombre a tu popular personaje?

Fue por dos cuestiones. Primero por los operativos que veía en la tele que me parecían muy graciosos, porque trataban de decir cosas difíciles y en serio, sin poder lograrlo. Después se termina de gestar cuando voy a la policía a renovar una cédula y el policía no creía que mi apellido era Martín y me decía “no puede ser, Martín es un nombre, debe ser Martínez”, y me puso Martínez en la cédula. En ese momento dije “este señor se merece un personaje” (risas).

Miguel Martín, el estandapero tucumano conocido por su personaje de Oficial Gordillo

¿Cómo te iniciaste en el humor?

En parte ya nací con esto. De chico me gustaba hacer payasadas. Recuerdo que en jardín de infantes me tiraba de arriba de las sillas, chocaba contra la pared, corría cuando no había que hacerlo, saltaba, gritaba, me gustaba llamar la atención para que se rieran los demás. Cuando la maestra o profesores preguntaban quién quería actuar en tal cosa, yo siempre me ofrecía porque necesitaba esa cosa histriónica. De grande comencé a paralelizarlo con el estudio de verdad: soy analista de sistemas, por lo que hacía talleres de teatro. A mis 28 años (en el 2007) me quedé sin trabajo y me empecé a dedicar a esto. Primero arranqué en fiestas, después en bares, después teatros, Youtube, la tele (Peligro sin codificar, Bendita TV y Comedy Central, entre otros), Carlos Paz, hasta que llegué a trabajar con Flavio Mendoza en Mahatma Alma Grande.

¿Qué cambió en tu carrera después de trabajar con Flavio Mendoza?

Flavio Mendoza me ve en Carlos Paz en el año 2016 y me convocó a trabajar con él en el 2017. Yo hacía la parte humorística y uno de los cuadros los protagonizaba con Mendoza. Allí él quería inaugurar un parque y yo era el policía que se lo clausuraba por falta de papeles. Después él me terminaba sobornando. Con eso gané dos premios, un premio Vos y un premio Carlos a mejor labor humorística. Por eso digo que Flavio me dio una visibilidad que antes no tenía porque yo me movía con mucha comodidad en el norte del país y el centro, Córdoba más precisamente, y ayudó a que me conozcan en todo el país. En Buenos Aires sobre todo, porque fui a hacer un show en el teatro Opera y terminé haciendo tres. Eso es el efecto Mendoza.

¿Qué rol tienen las redes sociales en el crecimiento de tu carrera?

Al no ser un bicho de televisión, y menos de Buenos Aires, me volqué en las redes sociales. Soy un Justin Bieber tucumano, porque gracias a Youtube me conocieron en diferentes lugares. Radios y programas de TV levantan mis videos, por lo que estoy realmente agradecido de las redes.

¿En algún momento soñaste con vivir este presente?

Nunca. Soy de Famaillá, un pueblo del “inferior” del país, como digo en un show. Mi papá era sodero, por lo que yo creía que iba a seguir ese camino con un camioncito de soda haciendo repartos. Tuve la oportunidad de hacer otras cosas.

Humor y crisis

Además de las redes y del gran envión que le proporcionó Flavio Mendoza, Martín aseguró que la crisis económica del país ayudó que sus shows se vean a sala completa. “Particularmente siento que la crisis ha aumentando la cantidad de espectadores a mi show. Es que la gente quiere desconectarse de la realidad, por lo que me dicen ‘vengo porque de esa manera me olvido de los problemas que tengo’. Quieren desenchufar la cabeza de los quilombos por lo menos durante una hora y media, y viajar con mi espectáculo a su niñez”, comentó.