"Soy partidario de cagar a tiros a todos los narcos"

Sain también se refirió a la detención de una serie de líderes de organizaciones criminales, entre ellos el de Los Monos, Guille Cantero, los cuales encargan crímenes desde las prisiones. "Tenés que hacer algo al respecto, no podés mirar esto pasivamente, tenemos que tomar cartas en el asunto", afirmó: "No puede ser que el encarcelamiento favorezca a este conjunto. No se puede tener una mirada tan tonta de lo que es la gestión de la prisión".

Tras la repercusión que tuvieron sus dichos, el funcionario manifestó: "No puede ser que un policía no se cruce con un gatillero, con la cantidad que hay en Rosario, y no se enfrente con esta gente". "Yo estoy reivindicando un Estado de derecho y no me estoy bolsonarizando ni bernizando. Lo que digo es que el Estado de derecho también supone el empleo de la fuerza legal, y frente a estos tipos (los sicarios y narcos) no hay otra alternativa que no sea la respuesta armada legal", expresó en diálogo con La Nación.

En lo que va de este año, según datos del Ministerio Público de la Acusación, se produjeron 171 crímenes en Rosario, una cifra que superó a los asesinatos que se cometieron en todo el año pasado, que fueron 168, cuando no había pandemia ni cuarentena. Muchos son atribuidos a la guerra entre grupos narcos.

Ante este espiral de violencia, que tuvo su ciclo de inicio en 2013, tras el crimen de Claudio Cantero, alias Pájaro, líder de Los Monos, y nunca se detuvo, el Ministerio de Seguridad de la Nación puso en marcha una nueva estrategia para coordinar y profundizar las investigaciones contra el crimen organizado a nivel federal, en coordinación con la provincia.

Este lunes la ministra de Seguridad Sabina Frederic puso en funcionamiento en Rosario una delegación de esa cartera, que funcionará de manera permanente, para "respaldar el trabajo de las fuerzas federales", según la funcionaria, y estar más cerca "en materia operativa como de investigación criminal".

A la par, el gobierno nacional envió 3000 millones de pesos para la compra de insumos tecnológicos para dotar los "centros de análisis y operaciones" que diseñó el Ministerio de Seguridad de Santa Fe para desarrollar una estrategia más activa de la policía en zonas focalizadas donde se produce el pico de delitos entre los narcos.