"Soy un defensor simple y ordenado"

El central habló con LMN sobre sus expectativas y lo que puede aportar al equipo que dirige Diego Trotta. “Soy un defensor ordenado y simple pero intento adaptarme a la idea de juego que me propone el cuerpo técnico”, señaló López Quintero, quien también se desempeñó como carrilero durante su paso por Ferro de Pico y Lincoln.

El arribo del zaguero viene acompañado de nuevas metas para esta temporada en el Rojo luego de salvarse del descenso en las últimas fechas.

Este hecho no pasa desapercibido para López Quintero, quien se siente a tono con la meta trazada. “Uno de los motivos que me acercó al club es la idea de pelear en este torneo bien arriba. Mis expectativas son altas, quiero dar lo mejor que pueda, para dejar a Independiente lo más arriba posible”, sostuvo.

100 partidos lleva el defensor de 24 años, quien llega de Rivadavia de Lincoln.

"Soy un defensor ordenado y simple pero intento adaptarme a la idea de juego que propone el cuerpo técnico".Carlos López Quintero. Ex Rivadavia de Lincoln

Inferiores

El defensa bonaerense recalará por primera vez en la región, si bien tiene cierto conocimiento del equipo dirigido por Trotta y un interés particular en las formativas.

“No sigo mucho el fútbol de la zona, pero en los clubes en los que me tocó estar siempre me interesó la parte de las inferiores, sigo mucho este aspecto y me gustaría interiorizarme en esa parte”, adelantó.

El defensor iniciará la pretemporada junto al plantel a principios de agosto, con la mente puesta en pelear la tabla de arriba.