El ex lateral de Banfield llegó a Dundee, donde seguirá su carrera en el equipo local y contó cómo lo recibieron y sus primeras impresiones a este portal.

Sporle ya se instaló en Escocia: "La ciudad es hermosa pero no se compara a Neuquén"

No tiene la imponente barda de fondo ni el incomparable río Limay (allá contempla el río Tay). No tiene a sus amigos del barrio, en su añorada Centenario ni a la ADC, el equipo de sus amores, cerca. Pero igual en sus primeras horas en Dundee, Escocia, el defensor neuquino Adrián Sporle no la pasa nada mal.