Sprint final del Dino y Cente de cara al debut del C

Neuquén. El Federal C será la única categoría de todo el fútbol argentino que comenzará en tiempo y forma. Al estar fuera de los conflictos que involucran a la AFA (no es una categoría profesional), se convertirá en el certamen que abrirá la temporada de fútbol en todo el país.

Con cuatro representantes provinciales compartiendo el mismo grupo, uno de los duelos más atractivos en la 1ª fecha será el que protagonicen Maronese y Centenario este domingo en la capital neuquina. El otro duelo será el de Pacífico y Alianza.

El Dino arrancará el certamen con nuevo entrenador por la llegada de Eduardo Lovaglio y tendrá como objetivo claro pasar la primera ronda. Similar es el caso de la ADC que luego del alejamiento de Roberto Cofré, ahora la dupla Cristian Martínez-Julio Torres se hará cargo del equipo.

Cente disputó un total de tres amistosos (La Amistad, Independiente y Cipolletti) mientras que el Dino jugó cinco (Independiente, La Amistad, Atlético Regina y dos contra Deportivo Roca).

Caras nuevas

En la Colonia se destacan las llegadas a préstamo de Luciano Cognini y Gonzalo Figueroa (ambos de Cipolletti) y los arribos de Brian Fassone (Arsenal) y Maxi Carrasco (Bicicross).

Maro se reforzó con el ex Independiente Denis Lizaso, el ex Alianza Alan Fernández, el delantero ex Aldosivi Jonathan Moyano y el arquero ex Godoy Cruz Alan Aldalla.

El futbolero regional, sediento de competencia, podrá este fin de semana saciar un poco esa ansiedad. Los neuquinos saltan a la cancha y comienzan su carrera rumbo al ascenso, de la cual sólo uno puede salir con vida.

"Llegamos bien, con el correr de los partidos vamos a encontrar la mejor forma futbolística que buscamos".Oriel Ponce. El ayudante del cuerpo técnico de Maronese se tiene fe.

“Tenemos un equipo joven. No somos los candidatos, pero vamos a dar batalla. Hicimos una buena pretemporada”.Cristian “Bruja” Martínez. El entrenador se saca presión antes del debut.