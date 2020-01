VarskySports on Twitter

Las cámaras tomaron toda la secuencia y se ve como Julia Apostoli, madre del deportista, se levantó rápidamente de su asiento y se acercó hasta el banco donde reprocho el accionar de su hijo.

La experiencia no terminó bien tampoco dentro del court. Pese a la remontada de Tsitsipas al imponerse por 7-6 (3) en el segundo set, Kyrgios se impuso 7-5 en el último tie break del partido y le dio el primer triunfo a Australia.

Angry Tsitsipas hurts his father while smashing the racket