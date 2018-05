“Estoy muy asustada. Acabo de salir de casa para ir a trabajar y dos personas se metieron adentro de mi auto para robar. Se metieron y me sacaron todo”, empezó contando la hermana de Vicky, sollozando, mientras mostraba cómo había quedado la ventana de su vehículo. “Tengo mucho miedo”, dijo, filmándose mientras lloraba.

“Estalló la ventana y me vinieron todos los vidrios a la cara, me pegaron por todos lados. Encima hay que agradecer que, aunque se llevaron la cartera, te rompieron la ventana y te hicieron pasar un terrible mal momento, no te pasó nada grave porque por cualquier cosa te hacen mucho daño”, cerró Stefy tras el ataque de los motochorros.

