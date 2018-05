Según informó hoy el periodista Pablo Montagna en su cuenta de Twitter, el equipo del ciclo de Telefe está que trina porque se enteró a partir de la repercusión que tuvieron las fotos que compartió la rubia en las redes desde las playas estadounidenses.

Embed https://twitter.com/pablomontagna/status/993469242275172352

Embed https://twitter.com/pablomontagna/status/993513763293851649

Consultada por el portal PrimiciasYa, la conductora del envio, Verónica Lozano confirmó que no estaban al tanto de las minivacaciones de la ex de Cubero.



"No sabíamos. No sé si estamos furiosos, pero siempre está bueno avisar, yo me enteré hoy", dijo Lozano

"Pero bueno, que disfrute... ¡Que traiga regalos!", agregó la animadora tratando de poner paños fríos a la situación que evidentemente generó malestar en el canal.

