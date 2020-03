Stuller: "La igualdad de género debe ser un compromiso real"

Stuller integró la subcomisión de tenis del club Santafesino entre 2005 y 2007 y desde 2010 preside la Federación Neuquina de Tenis al tiempo que también integró la comisión fiscalizadora de la Asociación Argentina de Tenis entre 2014 y 2018 y también fue vocal titular de la Confederación Neuquina de Deportes entre 2013 y 2017.

Adriana Stuller subsecretaria deportes provincia.jpg

Hoy desde su función pública en la cartera ministerial de Deportes, señaló que el desafío “es generar oportunidades de accesibilidad. Siempre he trabajado para que las actividades sean mixtas e inclusivas No será mi única bandera la del género pero sí, de las más importantes en la gestión pública”, afirmó.

Para Stuller la presencia de la mujer en la conducción en ámbitos privados ó públicos le puede aportar un valor diferente a la organización. “Las miradas son distintas a veces. En algunas ocasiones podemos ser más prácticas. Ponemos cierta sensibilidad sin perder el carácter o el rol que nos toca cumplir dentro de ese ámbito”, destacó.

Desde su desempeño como funcionaria cree que hay mucho por hacer desde las políticas públicas por el deporte para favorecer una mayor paridad de género. En ese sentido instó a “trabajar en la información. En el conocimiento que se tiene en el tema del género y generar políticas que signifiquen entre otras cosas, equiparar e igualar. En oportunidades, en accesibilidad, en oferta, en atención, en comunicación, capacitación. Tanto para quienes trabajan en el deporte como para quienes lo practican”, detalló.

“Desde ese lugar –agregó- entiendo que nuestra provincia está unos pasos adelante si la comparamos con las otras. En lo personal he trabajado siempre para que las actividades a mi cargo sean mixtas, inclusivas, y entiendo que en ese sentido tenemos mucho que aprender de nuestros jóvenes. No será mi única bandera la del Género pero si de las más importantes dentro de la gestión pública”, anticipó.

El movimiento olímpico en sus comienzos fue reacio a la participación de la mujer de hecho el lema más rápido, más alto, más fuerte, representaba un ideario masculino. En este contexto la Subsecretaria de Deportes, aportó también su visión.

Adriana Stuller subsecretaria deportes provincia 2.jpg

“El Comité Olímpico Argentino está liderado por un directorio del que hasta hace poco participaba una sola mujer y tengo conocimiento de que se está trabajando para modificar esa realidad de desigualdad de género. Sin embargo tiene una Comisión de la Mujer. Nosotros la hemos recibido en el mes de diciembre del año pasado, que está trabajando insistente e incansablemente con la temática de Género y Deporte”, informó.

La mujer ya no está sola en la lucha por forjar la igualdad y en este contexto dijo: “He tenido la oportunidad de encontrarme con políticos comprometidos con la inclusión y querer lograr esa paridad. De hecho el Gobernador (Omar Gutiérrez) asume el compromiso adoptando la paridad de género como políticas de Estado. Y desde el deporte el Ministro (Luis Sánchez) mostró su compromiso al convocarme y fomentar el espacio dentro del ámbito laboral”, resaltó no obstante “falta mucho. Llegar a la igualdad y la inclusión será un camino progresivo en el que debemos concientizar y generar empatía para que el compromiso sea sentido y real y no asumido porque lo impone alguna norma”, subrayó.

A pesar de que hoy la participación de las mujeres en las competencias y en la dirigencia es mayor “creo que aún estamos y por mucho tiempo más en la tarea de generar más participación de las mujeres en las competencias y en la dirigencia”, analizó.

A propósito de la conmemoración este domingo del Día de la Mujer Stuller les dejó un mensaje a todas las que ocupan o quieren ocupar un lugar en la conducción del deporte. Simplemente: “Que se lo propongan, que lo busquen, que lo luchen, que lo trabajen, que se capaciten. Y que lo mantengan”, concluyó.

