Su ex no quiso tener sexo con él, la ahorcó y la creyó muerta

Javier Sosa, de 24 años, citó allí a su ex pareja, de 19, con la excusa de entregarle un regalo para el hijo de 10 meses que tienen en común. El encuentro se produjo en la vereda de una casa abandonada a pocos metros de donde vive la mujer con su madre. Pero una vez allí, y siempre según contaron los voceros, Sosa metió a los empujones a su ex en la vivienda abandonada y le exigió tener sexo con él. Ante la negativa de la chica, quien justamente lo abandonó hace unos meses por su trato violento, Sosa la atacó a golpes y le presionó el cuello hasta desmayarla. Cuando la victima volvió en sí, su ex ya no se encontraba, ya que al creerla muerta se entregó a la Policía, por lo que permanece ahora alojado en la seccional octava de San Juan.