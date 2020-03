Quiero agradecer por todo lo vivido”, se le escucha decir a El Chueco. "¿Te llevás bien con vos Adríán?”, le pregunta Francella, haciendo referencia a su encierro en solitario. “Sí, Guillermo, te agradezco mucho. Me llevo bien, me estoy conociendo. Y estoy también estoy aprendiendo cosas como, por ejemplo, muchas cosas lindas que hice en mi vida, muchos programas que estoy orgulloso de haber hecho”, responde divertido Suar.

“Programas malos que hice, también. Quiero pedir disculpas por los programas malos. Guillermo, si alguna vez te fallé, te pido disculpas. Si alguna vez hicimos un programa juntos y te defraudé, ¿me perdonás Guillermo? Es importante que me perdones. Todos tenemos que pedir perdón y reflexionar”, agregó con humor.

Mientras se escuchan las risas de Francella, Suar continúa: “Chicos los quiero mucho. Por favor, no me la hagan muy difícil: a la cuenta de tres, me cantan el ‘Feliz Cumpleaños’. Uno, dos, tres...¡Va!”. En ese momento, se escucha cómo del otro lado de la pantalla empiezan a cantar muy desafinados.

¡Qué mal cantan estos hijos de p...! ¡Es un geriátrico! ¡Me quiero matar!”, dice entonces Adrián, antes de soplar las velitas.

Embed

LEÉ MÁS