Sueñan con extender a mañana el Día del Arquero

En la ida, el Decano se impuso en casa 1-0 y ahora buscará cerrarlo en la ciudad rionegrina. El local tendrá que salir a buscarlo y espera poder romper el cerrojo de los neuquinos y festejar ante su gente. Con la posibilidad concreta de una definición cerrada y hasta por penales -y justo en el Día del Arquero-, LM Neuquén habló con los guardametas de uno y otro equipo para conocer sus sensaciones. Del lado de Pacífico, Nelson Schonberger; del lado de La Amistad, Guillermo “Willy” Ferreyra. Dos goleros de jerarquía y con larga trayectoria en el fútbol de ascenso.

“Si me preguntás, yo no quiero los penales. Estamos para ganarlo, tenemos las armas y podemos hacerlo. Obviamente que puede pasar. Siempre en estas instancias se practican, porque es algo que puede llegar a suceder. Pero yo no quiero saber nada. A mí no me gustan los penales”, se sinceró Schonberger, pensando en una hipotética definición. ¿Qué dijo Willy? “Practicamos un poco hoy (por ayer), pero la realidad es que cambia mucho patear en los entrenamientos, sin la gente atrás y sin presión. Lo ideal sería ganarlo en el partido, pero si llegamos a estar en esa instancia sabemos que hay buenos pateadores y uno se tiene mucha confianza”.

Con respecto al partido, Schonberger llegará con lo justo luego del esguince que sufrió en el partido de ida y, además, el Deca tendrá la baja sensible de Lucas Reynoso, una de sus figuras. “Recuperado al cien por cien no estoy, es la realidad. Pero en la semana hice kinesiología, pude caminar, me inyecté y creo que voy a estar bien. La de Reynoso es una baja importante, pero hay jugadores que lo pueden suplir. Por ahí no con las mismas características que tiene él, pero nos acomodaremos”, dijo el 1 del Deca.

Del otro lado, Willy espera un partido similar al de la ida y le metió picante: “Creo que va a ser un partido muy parecido. Ellos terminaron sin intentar jugar, haciendo tiempo y metiéndose atrás. Tenemos que ser inteligentes en saber entrarles y no desesperarnos”. “Estamos con mucha confianza en poder dar vuelta la serie. No va a ser sencillo, pero tenemos nuestras herramientas para ganarlo”, concluyó.

Los arqueros se tienen fe y si bien todos les dijeron “feliz día” ayer,, quieren que el festejo real sea mañana.

7 goles recibió Nelson en 9 partidos del Federal.

El ex Cipolletti fue uno de los refuerzos de lujo del Deca para este torneo. En promedio recibió menos de un gol por partido (0,7) y sólo en dos partidos le metieron más de uno. La derrota con Maro (1-3) y el empate con Cente (2-2) en fase regular.

8 sufrió Willy Ferreyra en los nueve que jugó.

El arquero de La Amistad tiene un promedio de 0,8 goles en contra por partido.

Su equipo perdió sólo dos partidos, uno de ellos fue el del fin de semana pasado ante Pacífico.

Los dos listos para saltar a la cancha

Si bien hoy se moverán por última vez antes del partido, los entrenadores ya tienen equipos confirmados para el trascendental partido de mañana.

El predio de La Amistad albergará mañana un verdadero partidazo entre el local y Pacífico, y los entrenadores de cada equipo ultiman detalles para no dejar cabos sueltos en el duelo más importante del año.

Del lado de los neuquinos, Gabriel Lineares tuvo la difícil tarea de buscarle un reemplazo a -quizás- su jugador más determinante de mitad de cancha en adelante; Lucas Reynoso. El sanjuanino vio la roja en el partido de vuelta y se perderá el cruce en Cipolletti. Marcos Vázquez será quien acompañe a Gabriel Parroni y al goleador Jesús Molina en la zona de ataque.

Por otro lado, el cuerpo técnico prendió velas para que Nelson Schonberger se recupere del esguince de tobillo y finalmente el 1 estará bajo los tres palos, aunque con lo justo. El resto serán los mismos once que ingresaron desde el minuto cero en el sintético de Mitre y Agote. Schonberger, Nahuel Altamirano, Agustín Midolini, Luis Cabezas, Mauro Torres; Roberto Daldosso, Nicolás Torres, Nicolás Hours; Vázquez, Jesús Molina y Gabriel Parroni.

Del otro lado, el único cambio que debía resolver Pablo “Chala” Parra era el del expulsado Jorge Sanhueza. Tal como en la segunda fecha de la fase regular (cuando también Sanhueza fue suspendido), Mauro Sánchez le hará el relevo.

De esta forma, los once del Chala serán: Guillermo Ferreyra; Facundo Pascualini, Nicolás Calanni, Adrián Mora, Luciano Salomé; Alexis Esparza, Mauro Sánchez, Manuel Gutiérrez, Alexis Villacorta; Enzo Romero y Martín Sánchez.