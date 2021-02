Susana: "Ante el primer golpe, dejénlo, porque se va a repetir"

"Esto no puede pasar más, esto no tiene que pasar más. Ni una menos. Tengo una angustia que me carcome el alma. Quiero hacer algo para cambiar las cosas y no sé exactamente qué", expresa la actriz en el inicio del video . Y continuó: "Que el mundo sea una porquería para quienes son una porquería. No van a cambiar. Lamentablemente hay personas muy perversas, maliciosas, de eso no nos podremos escapar".