Los desesperados audios de Úrsula, llorando tras una golpiza: "Dijo que me va a matar"

"No aguanto más, estoy muy triste, tengo mucho miedo", dijo la joven asesinada por el policía Matías Martínez.







En medio el dolor y la indignación por el femicidio de Úrsula Bahillo en la localidad bonaerense de Rojas por parte de su ex pareja Matías Martínez (denunciando 18 veces por violencia de género por la víctima), salieron a la luz audios de mensajes de whatsapp que la joven de 18 años le envió a dos amigas tras recibir una golpiza por parte del efectivo policial.

“Te juro. Me siento muy mal, amiga, no doy más. Te juro que estoy muy triste. Amiga, me dijo que me va a matar. No aguanto más. Casi me quebró la mano, no puedo mover la muñeca, te juro”, afirmó Úrsula mientras lloraba desesperada.

"Ay, me hizo muy mal. Me quiero ir de acá, amiga. Tengo mucho miedo. Me arrancó todos los pelos, me re cagó a palos, amiga. Se enojó conmigo porque tienen que trasladar a la mamá a Buenos Aires… El loco me está mirando. Yo estoy afuera del hospital, arriba del auto, porque me dijo que si me bajaba, me va a cagar a palos delante de toda la gente. Ahí viene, amiga”, completó.