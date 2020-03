“Me hice un café y no me salía. Me gasté toda la caja de cápsulas, se me arrugaban todas... al final me salió, aprendí. Me costó 10 cositos”, dijo, entre risas, sobre cómo se las ingenia para realizar por sí sola las tareas que en otras circunstancias recibía ayuda extra.

“Después, no lo vas a poder creer y yo tampoco ¡Hice un pollo! Yo no sabía prender el horno, tuve que esperar a que bajara Florinda, que trabaja conmigo y que vive acá porque no se pudo ir a su casa tampoco", añadió. "Cuando quise prender el horno me daba miedo, hacía chick, chick, y no se prendía", exclamó.

En los audios que le envió a Tomás Dente, Susana dijo que en los días que lleva aislada en su casa se distrajo con su computadora, jugando con aplicaciones que se descargó, y que aprovechó para hacer limpieza “y tirar las cosas que uno guarda al cohete”.

“Creo que uno tiene que planearse un esquema casero. A qué hora levantarse, bañarse, ponerse crema, leer los diarios...”, postuló.

