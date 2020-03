“Estoy en casa encerrada. Yo decidí ausentarme por un tiempo, por solidaridad y por mí misma”, explicó la conductora de 93 años, antes de reconocer su temor ante el avance del COVID-19. “Yo estoy bastante asustada te cuento, me asusta lo que está pasando, esta pandemia, es preocupante. Así que tenemos que cumplir lo que nos indican, no salir de la casa, lavarnos las manos, poner alcohol en gel en todos lados y no entrar en pánico”, manifestó, aunque pidió "no entrar en pánico porque es lo peor que podemos hacer. “Los que se han ido afuera, me impresiona, no tienen sentido de la solidaridad”, enfatizó.

Informada y en movimiento

La Chiqui también contó que hace en sus días de confinamiento. “Leo los diarios bien a fondo, veo un poco de televisión, camino un poco dentro de la casa, hago gimnasia, porque tengo kinesiólogo pero no puede venir nadie a casa”, detalló la diva.

