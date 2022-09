Susana Giménez contó por qué no quiso conducir "¿Quién es la máscara?"

Desde hace años, la participación en la televisión argentina de Susana Giménez es cada vez menor. La diva de los teléfonos parece no tener ganas de estar trabajando todos los días en el estudio de un canal, por lo que cada oferta de trabajo que acepta lo hace después de mucho tiempo de reflexión y bajo las condiciones que ella quiere.

Tanto es así, que al parecer, la diva fue la primera opción de la producción de uno de los programas del momento, para ser su conductora. Una oferta que pocos podrían rechazar, ya que es realmente uno de los grandes éxitos de esta temporada, pero a ella no le tembló el pulso para hacerlo.

¿Y cuál fue la razón que hizo que rechazara tan importante trabajo?, ¿dinero?, ¿horario de rodaje?, ¿exigencias del canal? nada de eso. La diva de los teléfono no quiso ser la anfitriona del programa debido a que no sentía que el formato era ideal para ella.

Justamente, fue la propia Susana quién contó esto, en medio de una entrevista con LAM, en su vuelta a la Argentina. "Me habían ofrecido conducir ¿Quién es la máscara? en Uruguay y en Argentina", reveló la conductora antes de aclarar: "No me pareció que era para mí".

La conductora argumentó que al ser un formato mundial, que no puede tener demasiadas modificaciones con respecto al original, pudo ver cómo era en otros países, y sintió que su personalidad no iría bien con el programa.

"Yo vi el video porque lo hacían en otra parte del mundo y no era para mí", insistió.

Además, con su vuelta a la Argentina, llegan los rumores de su vuelta a la televisión y aunque la diva no quiso adelantar nada, si admitió que estaba teniendo reuniones con diferentes personas. "Tengo varias reuniones, entre ellas la televisión", cerró.