Susana se sumó al aguante A Darín

La diva de Telefe habló de las denuncias públicas por maltrato que recibió su ex pareja y amigo de toda la vida por parte de las ex coprotagonistas de la obra teatral Escenas de la vida conyugal.

“No lo puedo creer, Ricardo es un señor y un dios, amoroso”, sentenció, y luego aseguró que las acusaciones que pesan sobre el popular actor son un invento.

Si bien reafirmó que Darín es su “mejor amigo”, la diva explicó que aún no se puso en contacto con él porque no sabía qué decirle. “Desde Europa no lo llamé porque... no quería... ¿Qué lo iba a llamar, para decirle qué?”, expresó, y enseguida se metió al auto para evadir el tema que generó una nueva grieta en el ambiente artístico.

Mientras Griselda Siciliani y Dolores Fonzi salieron a apoyar al actor con guiños en las redes, la actriz María Valenzuela escribió en Twitter: “Qué bueno que a los hipócritas se les vayan cayendo las caretas”. Luego fue al piso de Intrusos sostuvo: “Darín me dio la espalda, con él tengo un conflicto personal”. “La última llamada que tuve de él fue por lo de Malena (2003). Después, nunca más. Yo, en ese momento, dije que había un Darín antes de lo de Susana Giménez y un Darín después de Susana Giménez. A lo mejor no doy el target para estar al lado de él, no soy una persona cool, ni de poder”, lanzó la actriz.

Fue precisamente la pregunta en relación con los dichos de Valenzuela lo que hizo que Susana diera por terminada la charla con los cronistas. “Ay, no, no .. por favor”, dijo Giménez ante la consulta, y entró a un vehículo.

“No me pregunten cosas que no tienen nada que ver”, había pedido Susana cuando se encontró con las cámaras al salir de un restaurante. “Cuando fui a ver Sugar me preguntaron qué opinaba del dólar, del pais, una cosa de locos”, añadió la conductora, para evitar dar declaraciones sobre la situación del país y el gobierno de Mauricio Macri, del que se mostró partidaria desde la primera hora.

Luego de contar que en agosto vuelve a la pantalla de Telefe con emisiones especiales, Susana deslizó que en el primer envío podría contar con la participación de Carlos Tévez y Shakira. “No quiero decir porque si no, no es una sorpresa”, expresó.

“¿Tuviste una pulseada con Marcelo (Tinelli) por Shakira?”, le preguntó un cronista. “Ah, no sabía, ¿en serio?”, dijo con un dejo de ironía. “Yo soy amiga, ella vino al programa desde muy chica. Siempre fui a su casa, hay una conexión”, agregó, sacando chapa.

Se desentendió del reclamo de la familia

“¿Los premios de este año? Sabés que no me acuerdo. Lo adoré”, dijo Susana para salir airosa ante la pregunta sobre los dichos de Laura Ferrer. “Ni flores le mandó. En el Martín Fierro ni lo mencionó”, había dicho la hija de su compañero Emilio Disi.