Susana viajó a Uruguay para ver a sus perros en plena cuarentena

“Pedí un permiso porque sino no te dejan entrar. Yo tengo residencia uruguaya por las propiedades que tengo. Tenía que venir a pagarle el sueldo a mis empleados, además acá tengo a mis perros y otros animales”, arrancó diciendo la blonda, para luego dejar al descubierto su malestar con la cuarentena. “Hace 65 días que estoy encerrada y sola, tengo derecho a venir”.

Al llegar al vecino país, Susana informó que llevaron adelante un protocolo de seguridad. “Llené más papeles que si hubiese ido a Rusia. Cuando llegas te toman la fiebre, me parece perfecto y ahora sigo en cuarentena, 14 días, en mi casa, con mis perros”, contó.

“A mí me pone mal que mis perros no me reconozcan y casi me muero del corazón cuando llegue porque no me prestaron mucha atención. Además tenía que traer a la perrita porque me está destrozando la casa. Acá tengo cosas que hacer cosas y en Buenos Aires. Yo me se cuidar sola, sé muy bien lo que tengo que hacer”, continuó justificándose la diva.

En cuanto a su malestar por la cuarentena, la conductora hizo referencia en las personas que ya están cansadas del encierro y que el gobierno debería de cerrar los lugares de los actuales focos, como las villas que están siendo afectadas por el virus. “Ya pasaron 65 días y tengo miedo que digan que va a seguir por otros 15 días más. Imagino que todo esto del pico de caso es porque el virus llegó a las villas. Tendrían que haber cerrado todo, porque sabían que ahí iba a explotar. Con los primeros casos, como el de Ramona, de la 31, pensaba, que pongan algo, que la cierren por favor, pero es cierto que hay gente que trabaja y que tiene que salir. Si no trabajan no comen”, expresó.

En este sentido, Susana llamó a seguir los pasos de los países europeos que hoy están saliendo del aislamiento. “En el mundo parece que pasó. En Italia ya están en la playa, en España supongo que también, y tuvieron una situación peor que la nuestra. Estuvo bien hacer la cuarentena rápido para no lamentar más víctimas, pero ya está… Da la impresión de que nadie salve que hacer y con esa idea, nos dejan encerrados para que no nos contagiemos, que lo entiendo, pero cansa”.

Por último, Giménez se mostró en contra del asistencialismo y aseguró que esta es una oportunidad perfecta para que el estado comience a educar a la sociedad en la cultura del trabajo. “Hay que dejar de pedir que nos den todo. La gente necesita trabajo”, comentó.

Estas declaraciones no cayeron en gracia para muchos tuiteros, quienes salieron a destruirla.

En breve me voy a drogar on Twitter Lamentable reportaje a Susana en TN — En breve me voy a drogar (@CuantaGenteFea) May 26, 2020

Damián Hoffman on Twitter ¿Se le puede dar un premio Martín Fierro a Susana por la nota de recién en TN? Ni a Seth Rogen se le hubiese ocurrido un diálogo tan desopilante. — Damián Hoffman (@DamianHoffman) May 26, 2020

Brychan M. Segovia on Twitter La escucho a Susana Giménez en TN que viajo a Uruguay en plena pandemia y créanme que me da mucho asco. — Brychan M. Segovia (@BrychanOk) May 26, 2020

sabuesognu on Twitter Susana diciendo que nadie se va a morir en TN — sabuesognu (@sabuesognu) May 26, 2020

Juli Nieves on Twitter TN está usando el mejor horario de televisión para hablar con Susana Giménez que está pasando la cuarentena en Uruguay, le dedico 2m a los nuevos 600 casos de coronavirus en Argentina. Ya me acorde pq me la paso mirando fútbol y me di cuenta de donde se informan los Anti Alberto — Juli Nieves (@julinieves23) May 26, 2020

COVI - MATA on Twitter Susana hablando de la vacuna con Wiñazky y Lobo en TN. Entendés con Susana no con científicos. Después se quejan cuando nadie los ve y nos cagamos de risa los patéticos que son. — COVI - MATA (@ArgentinaCred) May 26, 2020

Cristian on Twitter Dice Nicolás Wiñazki en TN a Susana Giménez que de 100 enfermos de #Coronavirus, 95 sobreviven. — Cristian (@cristianivic) May 26, 2020

Gregorio Casa on Twitter TN, ya está con Susana Gimenez, ya está, basta por favor. — Gregorio Casa (@HoracioantiK) May 26, 2020

Lady Gabi ❤ on Twitter Es la impunidad de Susana Giménez, y en TN se rien — Lady Gabi ❤ (@ladygabi15) May 26, 2020

MarceDuarte on Twitter NO SOY DE ANGUSTIARME Y LLORAR DICE SUSANA GIMÉNEZ A TN ,SI A VOS TE PASA ÉSTO Q NOS QUEDA A NOSOTROS NO TE SUBISTE AL AVIÓN Y TE FUISTE A URUGUAY , NOSOTROS NI EN COLECTIVO PODEMOS VIAJAR ,Q LINDO Q HACER EL PAPEL DE BOLUDA .... — MarceDuarte (@Marcelo56341858) May 26, 2020

Dani Olmedo on Twitter Nos quejamos de la gente ayer en la plaza y tenemos a Susana diciendo locuras en TN. Así no se puede. pic.twitter.com/pZrVxbu4Ug — Dani Olmedo (@daniolmedo_ok) May 26, 2020

Ezequiel Steuermann on Twitter TN entrevistando CAGADOS DE RISA a Susana Gimenez que por sus privilegios -y al margen de la ley- logró irse a Punta del Este mientras hay gente en Villas ENCERRADA CONTAGIÁNDOSE. Dijeron los casos nuevos y acto seguido le preguntaron que cocinó en el encierro. Dan asco. — Ezequiel Steuermann (@ezesteuer) May 26, 2020

Pipun on Twitter Susana Giménez se tomó un avión y se fue a Uruguay. En TN le hacen una nota y nadie le dice que rompió cuarentena. SE FUE A OTRO PAIS y yo no veo a mi abuela desde el 15 de marzo. — Pipun (@camiluz_aguirre) May 26, 2020

