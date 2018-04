La decisión fue tomada hoy por la tarde y en estas horas se lo comunicó personalmente al agente, que cumple tareas en el cementerio municipal desde hace años. La denuncia fue realizada por una vecina luego de haber notado el robo de un ornamento floral tras la muerte de su padre.

Por ese hecho, se puso a investigar y descubrió todo un entramado de irregularidades donde un empleado (con la presunta complicidad de otros) vendía lápidas (hasta por 500 pesos), ornamentos florales y canjes de nicheras por costillares de vaca.

Patricia Gleichgerorcht, secretaria de Recursos Humanos de la comuna centenarisense, confirmó a LM Neuquén que el caso del cementerio existió y que el empleado fue suspendido por 20 días sin goce de haberes, además de la iniciación de un sumario interno.

El caso fue expuesto por Alejandra, una vecina de la localidad, a Red Social Radio de esa ciudad. "Hace cuatro meses falleció mi papá. Se hizo el proceso de entierro y el primer hecho para destacar me ocurrió con las coronas. A los dos días vuelvo al cementerio y no estaban más. Pedí explicaciones y los empleados me dijeron que las sacan por limpieza, pero después me dijeron que una mujer vende esas coronas a una florería de la localidad", explicó.

La mujer dijo que no estaba en condiciones de reaccionar ante esa irregularidad por el mal momento personal que atravesaba, pero después siguió descubriendo hechos de corrupción.

Los problemas siguieron. Alejandra se enteró de que la piedra para las lápidas también habían desaparecido y al reclamar descubrió que esas mismas piedras por la que ella pagó al cementerio había sido denunciada como robada por una familia hace un mes.

"Resulta que era la misma piedra que nos vendieron a nosotros y ahora tampoco aparece. Entonces decidí reunirme con el director para solucionarlo, pero tal vez la única solución sea que la gente corrupta se vaya", afirmó la mujer.

Tras hacer más averiguaciones, la vecina fue contactada por otros vecinos que le explicaron que dentro del cementerio local los empleados cambian la ubicación en nichos por costillares.

"Al parecer son negociados entre empleados que se hacen con el desconocimiento del director. Cambiaron al director hace poco y el nuevo está tratando de arreglar este sistema corrupto que tiene acá adentro", dijo Alejandra.

Por su parte, Alfonso Mardones, quien hace pocos meses asumió como director del cementerio, dijo a Centenario Digital que se hizo cargo en septiembre y que desde entonces está "dando solución a las personas que vienen y se quejan".

"Por la piedra se trata de la primera vez que pasa. Estamos tomando cartas en el asunto y se va a mandar una nota a recursos humanos para que vean que van a hacer con la persona señalada por el robo. No pueden pasar estas cosas acá, hay varios casos y de a poco se va arreglando todo", indicó Mardones, que pidió a los demás vecinos damnificados por este tipo de situaciones que hagan la denuncia correspondiente.

LEÉ MÁS

Increíble: denuncian que en el cementerio canjean nichos por costillares