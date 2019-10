Dijo que, como consecuencia de la propagación de las llamas, perdieron desde un grupo electrónico, computadoras, bancos, desmalezadoras, elementos de música y de educación física, herramientas y hasta camillas que son utilizadas cuando se realizan los controles médicos.

“Ahí estaba todo lo que usamos a diario. Tenemos vista médica una vez al mes, le cedemos un aula de la escuela para que los padres puedan ir a la consulta con sus hijos y, por eso, teníamos una camilla del hospital y balanza de pie que también se destruyeron”, agregó.

incendio-escuela- 306-aucapan-abajo-2.jpg Facebook

El director señaló que el fuego afectó las antenas de internet y se propagó por debajo de las chapas, se quemó el machimbre del techo y tirantearía de troncos de pino. Luego se lo controló, pero afectó parte del techo de la escuela.

Explicó que a la escuela asisten 32 alumnos que cursan la primaria, de los cuales 7 van al jardín de infantes para los cuales no sólo no tienen clases, sino que tampoco pueden tener el alimento diario que le suministra la escuela.

Contreras señaló que se clausuró el servicio eléctrico y de gas, y que del Consejo Provincial de Educación (CPE) le confirmaron que recién mañana llegaría a la escuela personal de Mantenimiento y Obras Públicas para evaluar los daños.

“Hay que cambiar el techo de forma parcial de la escuela, ver el estado de las paredes afectadas porque se ha descascarado el revoque. Soy responsable y quiero asegurarme que esté todo bien. A veces, nos sentimos solos cuando tenemos que tomar decisiones, pero no voy a permitir que comiencen las clases si no está asegurado que no corren riesgo tanto alumnos como docentes”, añadió.