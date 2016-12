Una mujer resultó con lesiones en su rostro como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en el Parque Industrial de Neuquén, cuando su hijo se cruzó de carril y provocó el choque contra otro vehículo.

Según las primeras informaciones difundidas a través de LU5, el siniestro sucedió pasadas las 7 en la calle Trabajadores de la Industria, a metros de la Autovía Norte. Allí un Fiat Palio en el que transitaban el joven y su madre se cruzó de carril por razones que se investigan y chocó con un Renault 18 que circulaba por la mano contraria.

Por el impacto la mujer se golpeó contra el parabrisas y fue llevada al hospital Castro Rendón, con lesiones aparentemente leves.

En tanto los dos conductores resultaron ilesos.

Pablo, el joven que manejaba el Renault 18, se mostró muy molesto con la situación y explicó en declaraciones a LU5 que iba a trabajar cuando ocurrió el choque. "Este tipo se cruzó de carril de frente e intentó retomar la vía. Yo pegué el volantazo y por suerte chocamos de costado, gracias a Dios".

"Es una pena. Este Renault 18 lo cuido más que a mi mujer y quedó destrozado. Me mataron con esto porque ahora no puedo viajar a Santa Fe a fin de año. Encima me mudé hace poco a 3 kilómetros de donde pasa el colectivo y estoy hasta las pelotas", indicó Pablo.

Sobre las causas de accidente, el conductor del Renault 18 aseguró que el joven que manejaba el Palio le dijo que "estaba distraído" y por eso se cruzó de carril.

"Decí que lo puedo contar. La señora, la madre del chico que iba manejando, se golpeó la cabeza nada más y la llevaron por precaución en la ambulancia", concluyó Pablo.

