"Primero es todo sexual. Si el sexo es malo no es novio", sentenció la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis en un mano a mano que tuvo con Marcelo Tinelli durante su previa.

"Ah, empezaron con las changuitas antes del amor. Ah, pero no sabía, yo pensé que arrancaba te amo y después venía lo sexual, acá arrancaron derecho",replicó el conductor haciendo alusión a Roberto, el nuevo novio de la mediática. "¿A vos te pasó siempre eso en las relaciones?", inquirió el conductor.

"Siempre, si el sexo es malo no es novio", recalcó Charlotte. "O sea, conocés a alguien en un boliche, salís y vas derecho al sexo", explicitó el Cabezón. "Y ahí ves, si no funca bien, limpieza", añadió. "Limpieza total", ratificó la participante.

"¿Pero no puede ser que el flaco esa noche no anduvo en su mejor momento porque estaba, no sé, había tenido una gripe hace dos días?", indagó el showman. "No lo perdonamos, lo descartamos de una", replicó ella.

"¿Qué significa para Charlotte Chantal Solange tener buen sexo?", consultó entonces el creador de LaFlia. "Lo más importante…Esto lo dice mi mamá, es medio vulgar, no sé si lo puedo decir", le dijo ella. "¿Pero qué sería, tiempo, tamaño?", preguntó entonces Marcelo, luego de que ella le susurrara algo al oído. Fue entonces cuando ella hizo un gesto dando a entender que su principal requisito es que su compañero de cama estén bien dotado. "Roberto bien, obvio. Si no, lo descarto", agregó.

Luego llegó el turno de Flor Vigna, quien antes de realizar su performance habló de su soltería y su ruptura con Nico Occhiato. Minutos después de que terminara la coreografía Florencia Peña le dio un par de consejos sexuales, antes de puntuarla.

"Las mujeres tenemos pocos lugares para hablar de sexo. No se habla del goce. Se habla poco del goce y se habla poco del sexo", dijo la integrante del jurado, quien en una nota con Gente se definió como “auto-sexual”.

"Deberíamos hablar más del sexo. Creo que los argentinos tenemos una cosa bastante tabú con eso, y más las mujeres. No tenemos permiso para hablar del goce", sostuvo.

"Viéndola a Flor, que ahora está sola, se tiene que dar permiso. Y una forma de autoconocerse también es ser autosexual. Porque primero uno tiene que poder satisfacerse a uno para encontrar qué lo satisface del otro", concluyó.

"Yo tengo una relación sexual profunda conmigo misma y la vivo de muchas maneras. También soy auto-sexual, me atraigo a mí misma”, había dicho la actriz en la entrevista con el mencionado medio gráfico.

“Me hago Digito Reiki, en distintos puntos sexuales del cuerpo. Y fijate la energía que contiene la vagina que por los efectos de circulación y liberación, cambió de color…¡Se me aclaró!”, contó con humor.

“El sexo está en la cabeza. Y ella es la que determina qué tan bomba vas a pasarlo en la cama. ¿Cuántas mujeres resignan orgasmos por prejuicios?: ¿Qué pensará si le pido esto? ¿Qué dirá si le hago aquello?”, dijo antes de manifestar que los argentinos están “llenos de complejos y tabúes”.

“Todavía tenemos terror al goce pleno. La clave de la sexualidad argentina es perder el miedo a hablar de sexo. Hoy sólo las feministas se refieren al goce. Algo que era tan del macho. ¡Nosotras tenemos el mismo derecho! Debatimos sobre el aborto. Sobre planes económicos. Sobre qué Argentina queremos. ¿Y no podemos hablar de sexo, algo tan fundamental en la vida? Debemos educar a nuestros hijos en la libertad sexual, en el diálogo sin pruritos, en la elección sin culpa. Los invito a hacerlo”, expresó.

En ese contexto Peña también reveló que su debut sexual fue "devastador". "Tenía 14 años y me sentía culpable, la más sucia. Se lo conté a una compañera confiando que podía entenderlo y se convirtió en mi gran estigma. Mis padres se enteraron y fue como una aberración. Te crían como princesa, sin decirte que no existen ‘las primeras veces fuego’. Una está ahí, en ese momento, atravesando sus miedos, haciéndose cargo de su sexualidad. Nadie te dice que el sexo no es algo solemne al que se llega solo con amor profundo. Mamá jamás me habló de goce", dijo.

