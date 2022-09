Tamara Báez amenazó a una bailarina de L-Gante y ella lo contó todo

“Sí. Anoche a la madrugada me mandó un mensaje por Instagram diciéndome que me iba a hundir, que deje de subir videos. Porque yo había hecho un TikTok diciendo que la del video (de L-Gante en el hotel) era yo” , confesó.

“Me molestaban a mí porque yo tengo muchas fotos con él y vincularon todo. Entonces, yo salí a hablar en TikTok para decir 'por favor, no me molesten'. Yo no soy la del video. En el TikTok dije que de los cuernos nadie se salva y di a entender que Tamara no es mi amiga”, siguió.

“Yo no estoy saliendo con él”, explicó con respecto a L-Gante y su posible relación. “En TikTok me decían ‘arruina familias’. Me decían ‘Wanda Nara, China Suárez’. Me pusieron de todo”, finalizó cuando le preguntaron si tuvo algo con el cantante, además de reírse pícaramente.

Por culpa de todo esto, Socios del espectáculo le preguntó si tenía algo para decir al respecto. "¡Que la cuenten como quieran! Yo ya estoy podrido de todo eso. Y más vale que no me voy a regalar. Y tampoco quiero darle fama a nadie", fue la respuesta sin filtros de L-Gante.

Mientras tanto, Tamara decidió usar sus redes sociales para contar que la relación con el artista habría llegado a su fin, posteando un sugestivo mensaje que despertó la atención de sus seguidores.

Con todo esto, la joven arrancó el fin de semana con una serie de picantes historias en su cuenta de Instagram, en la que se la veía sola, cantando, dándose un baño y perreando de manera muy sensual, al punto de que le contestó un comentario de una fan con una frase contundente: “Modo bandida”.