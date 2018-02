Las polémicas declaraciones se dieron en el marco de una entrevista que le realizó Howard Stem en el año 2003 y cobran relevancia en la actualidad a partir de la denuncias de acoso sexual contra el productor de gran parte de sus películas: Harvey Weinstein. Uma Thruman, quien ha trabajando en muchos films de Tarantino, lanzó una frase fulminante contra el productor Weinstein: “No te mereces ni una bala”.

En el audio Stem y Tarantino hablaron del caso de Polanski quien fue acusado de violación por mantener relaciones sexuales con una niña de 13 años en 1977 durante una sesión de fotos en la casa de Jack Nicholson.

“No violó a una niña de trece años. Tuvo sexo con una menor. Eso no es violación. Para mí, cuando usas la palabra violación, estás hablando de violencia, empujando; es como uno de los crímenes más violentos del mundo. No puedes usar la palabra violación a la ligera. Es como lanzar la palabra ‘racista’. No se aplica a todo para lo que las personas la usan“, enfatizó Tarantino en el audio vintage que fue filtrado.

En la entrevista, el conductor radial le recordó a Tarantino que en ese momento la menor se encontraba bajo el efecto de las drogas, por lo que el cineasta la tildó de “fiestera”. Además, Tarantino dijo que la menor no había sido drograda “La chica quería tomarlas y tener una cita con el chico”.