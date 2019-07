“Ahora ella está shockeada, no sabe quién es su papá, no sabe dónde buscar. Entiendo que Raúl esté enojado, entiendo absolutamente todo, pero también es cierto que Claudia agotó todas las instancias”, agregó la panelista. Finalizando, Tauro fue contundente: “Como es un tema que me involucra, quiero dejar aclarado todo, como me escribió esta mujer me escribieron millones. No voy a dar más bola a nadie porque si no después se te vuelve en contra”, finalizó Tauro.

