Techint quiere tener su propia empresa de servicios petroleros

“Dado el altísimo potencial que tiene Vaca Muerta en la Argentina y dada nuestra inversión en curso de US$ 2300 millones hasta 2019, estamos haciendo análisis preliminares para detectar oportunidades y agregar más valor a nuestras operaciones y a nuestros clientes mediante la integración de más servicios”, explicaron desde Techint a EconoJournal.

En la práctica, el proyecto está muy avanzado, aunque aún no está definido si la nueva organización funcionará bajo la órbita de Tecpetrol o si se administrará como una empresa nueva específicamente de servicios petroleros.

Lo concreto es que Techint, el mayor grupo industrial de la Argentina, empezó a contratar en las últimas semanas a ejecutivos con amplia experiencia en el sector de servicios para darle forma al proyecto.

A groso modo, el análisis que realizan en las oficinas de Techint es el siguiente: si de los US$ 2300 millones que se invertirán en el área Fortín de Piedra (Neuquén) para extraer shale gas desde Vaca Muerta, alrededor de US$ 400 millones quedarán en manos de proveedores de equipos torre (perforación, pulling y workover) y otros US$ 600 millones irán a compañías de servicios de completación de pozos (fractura, coiled tubing y wireline), por qué no crear una organización propia que brinde esos servicios.

“¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que por ineficiencia y curva de aprendizaje inicial, existen pérdidas del 15% o 20%? Es el equivalente, como mínimo, lo que cobrará un proveedor”, razonó un alto ejecutivo del sector que sigue de cerca la evolución del proyecto de Techint.

La fórmula que está estudiando el holding no es nueva en la industria del upstream de hidrocarburos. Es el modelo Perez Companc, que supo integrar exitosamente en PeCom la producción de hidrocarburos con una unidad propia de servicios petroleros. En otros casos, como en YPF, la experiencia no resultó positiva.

Paolo rocca. La petrolera de Techint ya explota un área en Vaca Muerta. Paolo rocca. La petrolera de Techint ya explota un área en Vaca Muerta.

Más cerca de estos días, Pan American Energy (PAE), la segunda petrolera del mercado, que es propiedad de BP, la china Cnooc y la familia Bulgheroni, armó hace algunos años Manpetrol, su propia compañía de equipos torre en la cuenca del Golfo San Jorge.

La idea de Techint consiste, en un principio, en incorporar sus propias unidades de perforación y reparación de pozos. Es un segmento que hoy está controlado como firmas como San Antonio, DLS y H&P, entre otras. La incorporación de equipos de completación –un negocio controlado por Schlumberger, Halliburton, Baker y Weatherford- es más compleja por el know how tecnológico. “Es muy difícil competir con empresas como Schlumberger y Halliburton que invierten millones de dólares al año en innovación y desarrollo. Es un negocio donde la tecnología hace la diferencia”, advirtió el dueño de una empresa de servicios.

Lo cierto, frente a ese contexto, es que la inversión en Fortín de Piedra para extraer shale gas reactivó la actividad de todo el grupo Techint, no sólo la de Tecpetrol sino también otras áreas como la planta de tubos sin costura de Tenaris.

Mientras que en febrero del 2016, la compañía llegó a producir 16.000 toneladas, el registro más bajo de la historia de la empresa en Argentina, hoy su producción está creciendo sostenidamente. En marzo, la planta tuvo un nivel cercano a las 50.000 toneladas, y el objetivo de la empresa ronda en las 80.000 toneladas para los meses de julio y agosto, volviendo a niveles históricos más altos que no se veían hace más de cuatro años.

“Tenaris está contratando personal. En los últimos tres meses se contrataron 413 operarios y se espera alcanzar los 500 para principios de agosto”, explicaron desde la empresa.

Por Nicolás Gandini (EconoJournal)