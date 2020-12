Telefe metió la cola y Cortá por Lozano renovará todo su panel

En este sentido, luego de que se conociera que Tamara Pettinato no había conseguido renovar su contrato con la productora, ahora Evelyn Von Brocke anunció su renuncia.

De esta forma, hasta el momento, el único panelista actual que tiene una silla asegurada para continuar en el programa es Mauro Szeta. Con esto, tanto Paola Juárez, Nicolás Peralta, Evelyn Von Brocke y Jorge Tartaglione no iban a ser tenido en cuenta para la temporada 2021.

En el caso de Costa, aún es una interrogante, ya que podría conseguir renovar su contrato, si los planetas se alinean.

Sabiendo esto de antemano, Evelyn decidió renunciar al programa y se despedirá del equipo este viernes. "Gracias por tanto en este año tan difícil. He renunciado rodeada de cariño por parte de mis compañeros, mi producción, el canal y la conductora. Llegué a @cortaxlozanofan por una semana y me quedé casi dos años, dos años de aprendizaje y emoción en un año duro con el Covid. Estoy tan agradecida. Tengo muchos sueños por cumplir y hacia allá voy! Nos vemos pronto en la tele, por ahora mi pluma, con mi pasión por escribir. Dedicarme a todo lo que dejé de lado como a mis afectos que necesitan atención! Gracias a todos los que me ven o siguen diariamente! Gracias, gracias, gracias!", escribió en su cuenta de Instagram.