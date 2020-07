“¡Todo en manos de la Fiscalía Cibercrimen, por su inmediata intervención y preocupación!”, fue el otro de los mensajes del conductor del Cantando 2020, que mañana tendrá su apertura en el horario prime time.

“Él estaba muy preocupado: aunque no parecían graves, eran amenazas al fin. Y lo mejor que puede hacerse en una situación así es presentar una denuncia. Estas prácticas delictivas deben terminar”, señaló Leguizamón.

“La gente suele pensar que estas causas concluyen en nada, pero no es así. En otros casos similares que recibimos en el estudio, con Fernando Burlando, hemos llegado a la IP y a la persona que efectuaba las amenazas. Estoy seguro de que terminaremos identificando a la persona que cometió este accionar delictivo”, agregó.

“Te vamos a hacer lo mismo que le hicimos a Pampita” y “Se te agota el tiempo” fueron algunos de los mensajes intimidatorios que recibió el conductor de LAM, cuyo contacto habría sido facilitado a los delincuentes virtuales a raíz de estar en la agenda de la modelo.

Sin embargo, los hackers no le pidieron dinero a Ángel de Brito debido a que ni siquiera les dio el tiempo necesario para que lo hagan, ya que los bloqueó y rápidamente inició las acciones legales.

Bravos: “Te vamos hacer lo mismo que a Pampita” y “Se te agota el iempo”, fueron los mensajes intimidatorios

P20-F2-TV(SCE_ID=443439).jpg

A Pampita le hackearon todas sus redes sociales

Después de varios inconvenientes con sus redes sociales, Pampita sufrió el hackeo de su cuenta de WhatsApp. Si bien rápidamente trató de solucionarlo, fue un contratiempo que le trajo problemas.

La conductora explicó el viernes en la apertura de Pampita Online qué le había sucedido horas antes: “Me levanto hoy a la mañana y me hackearon la cuenta de Instagram, la privada y la pública, y también el WhatsApp”.

Si bien actuó con rapidez para recuperar su cuenta, la modelo no pudo evitar que respondieran un mensaje de su esposo: “Me llama Rober (Roberto Moritán) y me dice: ‘Te mandé un mensaje re lindo y me pusiste ‘gracias’. Como que había sido re fría. Y le digo: ‘No, es que no tengo mi cuenta. No soy yo. Es decir que me está leyendo los mensajes la persona que me hackeó, y los contesta”.

La elegida

En las últimas semanas, Ardohain fue hackeada en dos de sus cuentas sociales. Primero fue en Twitter, donde un comentario contra Mariana Brey (donde la juzgaba como madre a la panelista de LAM) acrecentó el conflicto entre ambas.

Y luego fue el turno de Facebook. La publicación de extraños videos sobre animales, arreglos domésticos y tutoriales insólitos llamaron la atención de sus seguidores hasta que la modelo confirmó el robo de su cuenta. “Ya hice el reclamo pero va a Estados Unidos y tarda casi un mes. Ya tengo experiencia en el tema. Ya me pasó con todas las redes sociales”, expresó Pampita.

P20-F3-TV(SCE_ID=443440).jpg

Guillermo Andino logró bloquear su fake en Twitter

A principios de julio, Guillermo Andino presentó una denuncia en la Superintendencia de Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para dar con la persona que, a través de una cuenta fake (falsa) en Twitter, realizaba posteos como si se tratara de él, dejándolo en ridículo.

Si bien aquí no hubo amenazas ni extorsión, el acoso se volvió insoportable no solo para el periodista de América sino también para su familia. Poco después de que se iniciara la investigación, la cuenta fue bloqueada, cuatro años después de haberse puesto en funcionamiento.

“Enferma o enfermo de la cabeza. Quién se esconde detrás de este usuario usurpando el nombre y apellido de mi marido”, fue el mensaje que dejó Carolina Prat (esposa de Andino) en Instagram.