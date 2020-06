Tenembaum liquidó a la pareja de Telefe: "Me parece lamentable"

“En vivo lo hicieron Rodolfo Barili y Cristina Pérez, y no me parece nada de buen gusto, me parece que es buscar el rating. Me parece una cosa realmente lamentable, son cosas que se les ocurren a los cráneos de la televisión”, arrancó picante el periodista.

Una barbaridad

“Son cráneos porque el noticiero de Telefe no deja de batir récords, y ha reemplazado al noticiero histórico de Canal 13, pero me parece que eso es demasiado”, expresó en charla con Tamara Pettinato.

Y remató sobre la ola de contagios en Telefe: “Eso demuestra cómo funciona el foco; si hacés un programa con cuatro invitados por ahí no contagiás, en cambio si hacés uno con 60... Eso merece una reflexión, no quiero cargar sobre eso, pero fue una barbaridad”.

Hace unos días, el periodista también había criticado a Lizy Tagliani y a la producción de su programa . “No vale de nada decir ‘quedate en casa’ cuando hacés un programa donde hay setenta tipos en el estudio haciendo aire, es increíble”, afirmó Tenembaum.

La conductora de El Precio Justo dio positivo junto a su asistente y otras figuras que fueron invitadas a grabar el programa. Ante la ola de contagios que se dio, Telefe decidió levantar el ciclo.