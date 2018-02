"Tengo una doble emoción por lo que viví estos días"

Horas previas al partido más importante en la historia del club rinconense, en Olavarría, el experimentado volante se tuvo que apartar de sus compañeros en el viaje, para ir a recibir a su primogénito que llegaba a este mundo en Neuquén capital.

Autor de un gol en la ida ante Ferro, ser papá y presenciar el parto de su hijo fue una experiencia única, a la que considera como “el partido de su vida”, siendo un momento sublime en lo personal, lo que se completó con este pase a los 32avos. de final de la Copa Argentina.

"En pocas horas nació mi hijo, Tiziano León, y luego Dios me permitió tomar el avión para estar con mis compañeros y clasificar en Olavarría”, dijo Julio Ibáñez, figura de Deportivo Rincón.

“Le mando un beso enorme a mi esposa amada, Florencia, y a mi hermoso hijito, Tiziano León, que nació el martes por la noche”, aseguró a LMN en una entrevista realizada al regreso de Olavarría.

De personalidad introvertida y perfil bajo fuera de la cancha, pero un caudillo a la hora de comenzar a rodar la pelota, el Guante no oculta sus sentimientos. “Tengo una doble emoción porque en estos días pasé cosas hermosas: en pocas horas nació mi hijo y luego Dios me permitió tomar un avión para estar con mis compañeros y clasificar como lo hicimos”, destacó el volante acerca de lo que está viviendo. Además, mostró una inmensa alegría porque esperaba con ansias ser padre. “Creo que es lo mejor que me pasó en la vida y después sigue esto, que estamos haciendo historia en Rincón de los Sauces”, añadió.

El crack supo llevar la cinta de capitán en varias oportunidades y es uno de los jugadores que se mantuvo en el equipo desde el ciclo de Daniel Olea hace cuatro años y medio.

"Haberlo visto nacer, presenciar el parto, fue sin dudas el partido de mi vida. Es lo mejor que me pasó. ¿Lo segundo? Esto de la Copa”, dijo Julio Ibáñez, figura de Deportivo Rincón.

A fuerza de goles emblemáticos, como el empate ante Sansinena en el partido de ida por la final del Federal C y su pegada exquisita logró meterse en el bolsillo a la tribuna, que corea su apodo cada vez que Rincón juega de local en el Elías Moisés Gómez.

“Hoy aparecen en la memoria Moisés, que siempre nos acompañó; doña Luisa, la mamá de Ponchi Muñoz, que siempre estuvo; Nachito, que era un hincha fanático del Deportivo; personas que ya no están y permanecerán siempre en nuestros corazones y son parte de todo esto”, concluyó el ex Cipolletti y Alianza, aunque cada vez más identificado con el León, nombre que eligió para su hijo.