"Tenía 100 palos verdes"

Mariano Israelit, amigo histórico de Maradona, afirmó que “a Diego le soltaron la mano y lo emborrachaban a propósito”. Además, reveló que el Diez le confesó que tenía 100 millones de dólares, fortuna de la cual hoy se desconoce su paradero. “¿Es verdad que Diego Maradona tenía cien millones de dólares?”, le lanzó Adrea Taboada a Israelit, quien estuvo en el piso de LAM. Inmediatamente, el amigo de Diego disparó: “En México tuvimos una charla con el Dr. Castro, me dice ‘la verdad que me pude levantar, te acordás como vivíamos en Cuba, no teníamos un mango. Tengo más de cien millones de dólares’. Le dije que la verdad me pone feliz porque te acordás lo que éramos en Cuba que nos daba la comida Fidel”. Luego continuó: “Con Guillermo nos preguntábamos y lo único que pagábamos era el teléfono. Había veces que lo único que teníamos era para pagar el teléfono, yo la verdad me puse muy contento”.