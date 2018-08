“Fue una alegría inmensa, hicimos un gran trabajo con todo el equipo (Laboritto Jr), con Leo Pernía y Emanuel Pérez Bravo. Las sensaciones fueron tremendas. Si bien el sábado con mi auto -en el TC Pista- no nos fue bien, el domingo se revirtió la situación con un podio en el TC que no es fácil de lograr”, expresó el neuquino a LM Neuquén.

El Torino de Pernía se quedó sin combustible en los últimos metros y cerca de la bandera a cuadros, lo superó el mendocino Julián Santero pero logró arribar tercero. El festejo en el podio fue en el tercer escalón, aunque Santero fue recargado y el trinomio heredó el segundo lugar.

Confianza

Es la segunda vez que Benvenuti corre los 1000 kilómetros (fue invitado de Alan Ruggiero el año pasado) y la experiencia ayudó. “Si bien era una responsabilidad grande, estaba tranquilo, tenía que hacer las cosas bien y fue lo que hice. Traté de mantener la calma todo el tiempo, de manejar igual que manejo siempre y por suerte pude andar bien, de hecho, fui uno de los pilotos que más lideró la carrera con más de 20 vueltas. Así que, feliz por eso”, destacó el neuquino.

Benvenuti también habló de la relación con Pernía, su compañero en Laboritto. “Las recomendaciones que me da siempre, ayer (por el domingo) me las dio en esta carrera. Confió cien por ciento en mí, en mi manejo, en mi parte deportiva, y por eso estábamos confiados de que íbamos a andar bien”, indicó el piloto.

Trascendente

No tuvo un buen sábado el corredor de 21 años y tendrá que buscar la clasificación a los playoffs de la Copa de Plata, en la última fecha de la fase regular que se correrá en Paraná. “Queda una sola fecha, lamentablemente en las últimas dos no pudimos sumar puntos viniendo muy bien en las carreras y nos releva un poco en el campeonato. Pero venimos funcionando bien y tenemos un gran auto, nos falta una cuotita de suerte para poder concretar mejor las finales”, sostuvo. “Lo importante va a ser entrar al playoff, en lo posible ganando, si se puede, para sumar más puntos y después ser regulares, no parar ninguna carrera, llegar lo más adelante posible”, agregó.

“Pude tener ritmo de punta”

Lautaro de la Iglesia fue invitado por Mauricio Lambiris y también compartió trinomio con Oscar “Gurí” Martínez. “En lo personal, pude ser competitivo durante las dos horas que me tocó manejar. Tuvimos un problema con un chupador de nafta que nos complicó la carrera, pero estábamos bien”, contó el piloto del TC Pista.

“Pude tener ritmo de punta, siendo el auto más rápido en pista en varias vueltas, por eso me fui muy contento. Ante un año tan malo, me pone feliz saber que estuve a la altura, que pude cumplir con lo que necesitaba el equipo. Nos llevamos un puesto 12, siendo el segundo mejor Ford. Creo que es un buen trabajo”, amplió el deportista capitalino.

Urcera: “Son cosas que pasan”

José Manuel Urcera se encaminaba a un nuevo podio en la final de los 1000 kilómetros de Buenos Aires (el año pasado fue tercero), pero cuando faltaban nueve vueltas se quedó sin batería, tuvo que entrar a boxes y se le esfumaron las chances.

“Se quedó sin batería. Dejó de andar el alternador las últimas 30 vueltas y se fue consumiendo la batería hasta que se consumió. Una pena, pero son cosas que pasan”, contó el piloto cipoleño a LM Neuquén.