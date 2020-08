Tenis: la terrible confesión del ex top ten argentino sobre el doping

Luego de caer en cancha ante Rafael Nadal 3 a 1 (parciales de 7-6(8-6), 3-6, 1-6 y 5-7), el tenista cordobés fue sometido al control de dopaje que tuvo resultado positivo.

Fue un escándalo mundial y terminó recibiendo la suspensión por 9 años más la obligación de devolver 887.000 dólares en premios.

Mariano Puerta Nadal Zidane.jpg

Apelación ante el TAS mediante, la pena se redujo a dos temporadas, pero su momento de gloria pasó para siempre.

Lo que quedó en su mente fue todo lo vivido y la estrategia de defensa armada, un secreto que 15 años después reveló que fue una gran mentida.

Sebastián Torok, el periodista especializado en tenis de Canchallena, el suplemento digital de deportes del diario La Nación obtuvo su testimonio en exclusiva. Hace algunas semanas, el mismo periodista había conseguido de Guillermo Pérez Roldán las peores verdades de su padre Raúl para el mismo medio.

“La explicación que usamos como estrategia fue mentira. Pero no saqué ventaja deportiva. No quiero que me vean más como un tramposo”, confesó Puerta.

"Siempre tuve confianza ciega en mi equipo. Jamás podría haber pensado que haría algo que me hiciera mal, porque cualquier cosa que fuera mala para mí, sería mala para él. No voy a pensar que se podría dar un tiro en el pie", explicó.

"Fui todo el año a controles antidóping. Llego a Roland Garros con un ranking que no tenía desde hacía años. ¿Después de lo vivido voy a hacer algo adrede? ¡Imposible!", manifestó Puerta, quien previamente relató que las pastillas se las proveía un amigo de Lecman que trabajaba en un laboratorio.

Eduardo Moliné O’ Connor, ya fallecido y ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia en los ‘90, durante la presidencia de Carlos Menem, fue el autor intelectual de la falaz defensa.

Ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (Tas), el tenista sostuvo que en la previa a la final compartió unos minutos con su pareja Sol Estevanez en el restaurante de jugadores. Ella, en un vaso que estaba sobre la mesa, había tomado agua con gotas de Efforti, un medicamento para los dolores menstruales que contenía etilefrina, justo cuando el tenista se fue al baño para cambiarse. Al volver con la tarea realizada, Puerta consumió agua del mismo vaso, lo que luego derivó en el dopaje.

Con ese “cuento del tío” perfectamente estudiado se plasmó la defensa que a raíz de los hechos terminó siendo exitosa en cuanto a la sanción recibida.

“Se decidió en conjunto ir por ahí. Éramos muchas personas, exitosas en sus rubros. No había tontitos. Fui para adelante. Estaba mi carrera en juego” explicó Puerta, entonces.

Sin embargo, la verdad fue que el jugador había consumido unas pastillas de cafeína fabricadas en un laboratorio fuera del circuito comercial, las cuales tenían algunas unidades contaminadas y provocaron el desastre para su carrera deportiva.

Acostumbrado a la ingesta de este tipo de suplementos que compraba en la previa a cada temporada en Estados Unidos, en ese 2005 no pudo encontrar el frasco antes de iniciar el tour por un torneo de Chile. Se lo comentó a su preparador físico de entonces, el ex pesista Darío Lecman, quien le habría asegurado tener un amigo que se las proporcionaría. Con ellas, inició su recorrido de terror por el circuito.

Dario Lecman ex pesista.jpg

El ex atleta de elite desmintió la acusación de Puerta, pero el entrenador del ex Top Ten en ese momento, Andrés Shneiter, no lo deja para nada bien parado ante el medio periodístico a Lecman.



-> Cruel testimonio

“Yo era el consciente y él era muy relajado con eso”, arrancó su coach de entonces en relación a la lista de sustancias prohibidas y el comportamiento del jugador en relación al tema. “Cuando ganó las semifinales, Mariano (Puerta) como regalo lo invitó a Darío (Lecman) a que viniera. Desde que llegó a París hubo cositas que se me escaparon, porque ellos estuvieron mucho tiempo solos. En el partido con Davydenko (semifinal), Mariano tuvo un desgarro en la pierna de dos milímetros, y yo no sé si hubo algo que le haya dado uno al otro”, amplió con suma franqueza.

Y como para incriminar aún más al deportista que en 2004 abandonó los Juegos Olímpicos aduciendo problemas personales, Shneiter, juró: “Mariano había recibido cinco controles antes de Roland Garros y en todos dio negativo. ¿Por qué dio positivo en la final?”, se preguntó el también ex coach de Franco Squillari.