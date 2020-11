Tenso cruce: Alberto Fernández mandó al psicólogo a un periodista por la inseguridad

Alberto Fernández generó polémica al mandar al psicólogo a un periodista que le manifestó una inquietud sobre la "sensación de inseguridad " en medio de la entrevista que el mandatario brindó este miércoles en A24. "Hay una sensación de que se va por caminos diferentes en materia de seguridad e inclusive de imputabilidad. ¿Usted tiene pensado en volver a hablar de la baja de la edad de imputabilidad teniendo en cuenta que hay muchos menores de 18 años que están cometiendo más graves, tiran por matar o tiran por tirar -como se dice en la jerga también-. Y sobre todo en sensaciones como en el sur, donde todavía siguen las usurpaciones, donde no se ha tomado ninguna medida, donde amenazan inclusive a la Policía y demás... Quiero saber una opinión respecto de esto", planteó el periodista Javier Díaz, en alusión a la violenta usurpación de tierras en Villa Mascardi.

"No te molestes conmigo", sostuvo el presidente. "Yo solo me limité a atender a su concepto. El que habló de sensación fue usted. Sobre sus sensaciones no puedo hacer nada porque son sensaciones suyas", agregó Alberto Fernández en un cruce tenso.

"Ahora, yo nunca dije que los ricos no tengan problemas de seguridad. Lo que dije es que debemos desarrollar un plan para prevenir el delito en las calles, porque las calles son básicamente usadas por los sectores más vulnerables. los sectores medios y más bajos que todos los días están esperando en una parada de un colectivo o en la estación de tren y muchas veces en esos lugares encuentra a alguien que los asalta, que le roba el celular, que le roba la cartera y a veces soportan delitos peores. Los sectores débiles de la sociedad están más expuestos que los sectores que están más protegidos. No es lo mismo salir de mi casa en un auto, muchas veces con vidrios polarizados y llegar a una oficina donde muchas veces hay seguridad privada", sostuvo el presidente Alberto Fernández.

"Yo no quiero entrar en esa discusión, pero en el camino asalta a mano armada, se los ponen adelante a ricos y a pobres. Lo que quiero preguntarle a usted es, ¿cómo se va a trabajar?", insistió el periodista.

"Eso pasa... Y lo que me quiere decir es que nosotros debemos potenciar las medidas preventivas en la calle donde estos hechos más suceden y muchas veces los sectores más vulnerables son los que precisan estar en la calle para movilizarse. Y ahí no creo que tengamos nosotros mucha distorsión en la mirada. Yo siento que todo lo que hemos desarrollado en la provincia de Buenos Aires, donde hemos destinados 38 mil millones de pesos para que haya más cámaras, para que haya más patrulleros, para que la Policía tenga una mejor protección con chalecos antibalas, donde las fuerzas federales están participando del control callejero en los municipios del gran Buenos Aires", manifestó Alberto Fernández sin hacer referencia a las tomas en Villas Mascardi.

Tras la nota, Javier Díaz acudió a su cuenta de Twitter para manifestar su malestar por la reacción del primer mandatario. "Una pena que el Presidente eluda hablar en serio de inseguridad y si hay un plan verdadero para atacarlo. ¡¡¡Me derivó a un psicólogo!!! No es gracioso, mucho más porque hay víctimas de la delincuencia que sí debieron hacerlo", tuiteó.