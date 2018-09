Terrible confesión

“Un director me ofreció droga cuando era menor de edad. Fue una situación muy fea, fue abuso de poder. En ese momento no dije nada, pero tuve que bajarme de una película”, comenzó relatando Eva.

Después de un tiempo del horrible suceso que le tocó vivir, la modelo tardó en tomar conciencia de lo sucedido. “Recién lo pude hablar más de grande con mi familia. Hoy me doy cuenta de que fue más grave de lo que en ese momento pensé”, aseguró a la revista Hola.

Hace un tiempo, Eva estuvo en boca de todos tras salir a pedirle disculpas a Calu Rivero por defender a Juan Darthés, en el marco de la denuncia por abuso sexual. “Vi algunas situaciones que me hicieron cambiar de opinión, pero no soy yo la que tengo que hablar”, respondió sobre los motivos de su inesperada actitud.

Sangre blanca

De Dominici es la protagonista de Sangre blanca, film que se estrenó el jueves y que se centra en el tráfico de drogas en los jóvenes, además de los oscuros vínculos familiares. “Sangre blanca habla de los límites que uno traspasa y que no tienen vuelta atrás. Expone qué hacés en una situación límite, cómo reaccionás cuando no ves la salida. Uno a veces termina tomando las peores elecciones del mundo, yeso se ve en la película: no hay salida limpia posible. Es un thriller sobre una chica que está completamente desamparada y se mete en este juego que le queda enorme”, explicó.