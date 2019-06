Embed Hamilton es tan hipócrita se hace el decente, porque se hace, es tan pelotudo se enoja o le grita a Roxana Domínguez, sabes todos los casos encubiertos que hay de abuso infantil y no es culpa de la Sra sino de los controles que no hay en este gobierno, en el anterior y en el ant — Lorenali12 (@Lorenali121) 1 de junio de 2019

Embed Bardeaste hamilton, no le podes hablar así a una mamá de un chico q sufrió abuso. Como no te van a importar la condenas? — bobby elvis (@mgaston77) 1 de junio de 2019

"Es razonable lo que planteás. El punitivismo es razonable una vez cometido el delito, pero lo que hay que abordar es antes de que se haga el delito. Hay que laburar en la prevención", opinó Hamilton.

Embed Una vergüenza y una falta de respeto y empatía un macho como Hamilton en la televisión y más aún hablando de situaciones iones de abuso. Periodismo con perspectiva de género ya!!!! — Marian (@MaryanPS) 1 de junio de 2019

"Prevención y que quien lastima a un niño tenga una condena acorde a ese dolor, el daño es perpetuo. La persona debe pudrirse en la cárcel", manifestó la mujer.

Embed No se puede llevar a una madre de una víctima de abuso y tratarla así. Más allá de si sus argumentos eran los mejores o no. Se debate CON ALTURA Y RESPETO. Hamilton se fue al carajo. Lastima q @C5N no cortó antes la transmisión y permitio q siguiera el show del maltrato — Rox Ci (@roxcipo) 1 de junio de 2019

"A mi si las penas si son 8, 10 o 50 no me importan, lo que quiero laburar es la prevención", le tiró Hamilton, generando la indignación de Domínguez, quien le respondió: "Si te abusan a tu hija y le dan cinco años... no. Bancás una postura que uno tiene que tener sentido común. No importa si abusaron o no de tu hija, yo tengo que tener empatía con el chico abusado", dijo la mujer.

Embed En serio Hamilton, no podes estar en televisión. Desagradable, grosero y con una postura de mierda ante un caso de abuso infantil. No dá igual la pena, debe ser perpetua. — Vamos Negrita (@Lujicanalla) 1 de junio de 2019

"El sentido común no tiene que ver con la justicia, tiene que ver con otra cosa", contestó el periodista. Entonces Domínguez insistió: "Los tipos que lastiman a los niños deben pudrirse en la cárcel porque sino siguen girando en la vida y te va a chocar a vos, a mi de vuelta o a cualquiera de nosotros. ¿Y qué vas a pedir? ¿La perpetua, y que el tipo se pudra en la cárcel cuando te toque a vos? No, porque eso es ser hipócrita y levantar la bandera de la infancia falsamente. Y me re calenté, me hiciste hervir la sangre porque los pibes sufren, los violan, les quitan la inocencia. Los tipos estos no se recuperan", expresó envuelta en lágrimas.

Embed Explica lo de grasa y lo de buena leche? Para vos el abuso infantil es cuestion de buenas o malas actitudes? Es una madre que carga lucha y dolor, vos y el salame de hamilton y @C5N dan asco — damian bustamante (@damian_e_bust) 1 de junio de 2019

“Invita a especialistas, no invites a mamás, que por ahí nos tocó y nos dolió de cerca porque no podemos tener objetividad. ¿Sabes qué?... Al carajo. Yo no soy hipócrita, yo defiendo a los pibes de verdad. ¿Qué les pasa? Son comunicadores", expresó segundos después, mientras se quitaba el micrófono y con lágrimas en los ojos, completamente enojada con el periodista.

Embed Felicitaciones C5N!!!! Lástima lo de Hamilton hoy a la mañana faltandole el respeto a la señora que estaba hablando sobre abuso de menores. — Marta (@Marttitaok) 1 de junio de 2019

Ese ese momento, Hamilton la cruzó y le preguntó qué fue lo que la ofendió tanto. "Escuchate lo que decís, vos me deseaste que me violaran a una hija. Me dijiste 'el día que te pase'. Y bueno, el día que me pase yo voy a resolverlo por mi cuenta".

Embed Q esperan los de @C5N para sacar del aire a este energúmeno. Es una vergüenza lo q hicieron con esta mamá y con todas otras más q pasaron x lo mismo. Vergüenza q esten al aire. — andrea portell (@Loboteamocdm) 2 de junio de 2019

"El abuso infantil es blanco o negro", exclamó Roxana ya sin el micrófono. "Vos tenés una posición y yo tengo otra, así es la vida", le tiró el periodista de C5N, mientras sus compañeras intentaban frenarlo.

Embed Que peligro este tipo uuyuy de cuidado

Ademas esa mania de hacer creer que el otro dijo algo que ni dijo un infeliz asqueroso y un peligro que hay bajo esa postura? — Ana Maria (@AnitaMaria2019) 2 de junio de 2019

El cruce llegó a las redes y muchos se mostraron furiosos con Hamilton. “La señora defiende a las víctimas de abuso y Hamilton se puso en una posición machista de “trabajar por la prevención”. ..y se puso a discutir con la mamá..al punto de ponerse agresivo”; “Llevaron a una invitada madre dr una víctima para hablar sobre abuso y pedofilia. Desde que llego, Hamilton la empezó a cruzar mal en todo lo que decía. Estaba sacado! Hasta q la hizo llorar y se fue del programa”; “Muy poca empatía y solidaridad de Mariano Hamilton en @C5N . Estamos hablando de abuso sexual infantil, de pedofilia, no puede ocurrir esto”, fueron algunos de los mensajes.

LEÉ MÁS