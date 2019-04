LMNeuquen | Policiales | Inseguridad - 09 abril 2019

Terrible: inmovilizaron y amenazaron a una abuela para robar una caja fuerte

"'No te hagas la loca', me decían. En ese momento no se me cruzaba nada por la cabeza, me sentí tan indefensa, tan poca cosa. ¿Qué podía hacer yo?", comentó angustiada Nelly.