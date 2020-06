Teté festejó sus 70: "Jamás se me dio por sacarme años"

La conductora nacida en Río Negro aclaró : “Por supuesto que decir 70 me impresiona. Sobre todo, cuando miro para atrás y veo la cantidad de cosas que he pasado y que he hecho. Pero eso también es muy estimulante. Porque, hasta ahora, he tenido una vida muy plena”

Sobre si se sentía amargada por no poder festejar por completo su aniversario, explicó: “Ante las situaciones que son irremediables (por la pandemia de Covid-19), yo no me pongo mal porque es un gasto de energía en vano. Ya lo festejaré en algún momento. Aparte, mirá cómo será mi temperamento, que en algún punto digo: ‘Es original’”.

Paso del tiempo: "Esa lucha contra el tiemo es inútil. A la edad hay que acompañarla”.

Teté reveló que solo sale de su casa para realizar las compras “indispensables”.

“Hasta grabé un comercial en casa, con el teléfono. Es increíble lo que ha sucedido. Porque, con el tema de la pandemia, se aceleró el proceso que nos estaba llevando al home working. Así que, en tres meses, se modificó todo. Y este es un cambio que llegó para quedarse, porque las empresas se dieron cuenta de que es posible”, sostuvo la locutora sobre el Covid

Por estos días una de las cosas que más extraña Teté es la calle. “Yo soy callejera, siempre me definí así. Me encanta salir, andar por todos lados; y lo extraño muchísimo. Al igual que los viajes. Pero yo no me rebelo contra lo que no se puede cambiar”, contó.

Coustarot está atravesando la cuarentena con Carlos Gaziglia, con quien se fue a convivir en 2018 luego de 12 años de romance.