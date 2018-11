Tévez: "No estamos en condiciones de jugar, nos están obligando"

Embed "Nos están obligando a jugar el partido". Palo para CONMEBOL y FIFA por no pensar en las condiciones físicas del plantel. También para los jugadores de River, que según Tevez no se acercaron a solidarizarse. Munición gruesa en 2 minutos. pic.twitter.com/HiQUdtlSYQ — Julián Giacobbe (@JuliGiacobbe) 24 de noviembre de 2018

Acerca de las si las condiciones para llevar a cabo el encuentro están dadas, manifestó: "Es una situación en la que nos están obligando a jugar el partido. Quedamos expuestos ante el mundo. Para nosotros las condiciones no están dadas".

Los futbolistas del equipo rival también ligaron. "No vino nadie para ver cómo estábamos. No vi a ninguno de ellos", argumentó Tevez sobre el accionar de los referentes del conjunto de Núñez.

Por último, se refirió a cuáles fueron las consecuencias de los gases y los piedrazos que impactaron en el micro que trasladaba al plantel hacia el Monumental. "A mi me agarraron vómitos. Tenemos a tres compañeros que no están bien físicamente. No se puede creer lo que está pasando".

Por último, Gago también dejó su parecer: "Nos sorprendió mucho como se dio todo. Hubo varios jugadores a los que les costó respirar. No es la mejor forma de preparar un partido. Es ilógico todo lo que se está viviendo. Si tenemos que jugar, vamos a jugar, pero no es lo mejor".

