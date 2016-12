Tevez: "No me entra en la cabeza irme de Boca"

BUENOS AIRES

Aunque todo el Mundo Boca coincide en que el partido del domingo frente a Colón será el último de Carlos Tevez con la camiseta xeneize, el protagonista aún juega a las escondidas y busca mil justificativos ante la eventual salida.

Las próximas semanas, pos casamiento y fiestas de fin de año, serán claves para la definición del futuro del Apache. “Es tiempo de pensar”, dijo ayer en declaraciones televisivas. Tevez manifestó que estuvo todo el año cabizbajo y el equipo “no me necesita así”.

“Yo quiero tranquilidad y cuando Boca pierde no disfruto y, si perjudica a mi familia, daré un paso al costado”, explicó.

El club chino Shanghai Greenland Shenhua le ofrece a Tevez un contrato de 25 millones de dólares en un año para jugar en la liga china, por el que Boca recibirá a cambio 10 millones como resarcimiento.

"Boca sin Tevez es como Barcelona sin Messi. Ojalá se quede. Si se va, que nos lleve a todos, ja". Pablo Pérez Habló de la salida del Apache

“Cuando tenga la cabeza fría decidiré, pero es una decisión que tengo que tomar yo. Me encontré con una realidad, intenté cambiar algunas cosas, y se ve que no se puede”, señaló el diez.

“Volví a Boca -a mediados de 2015- para pasar mi vida, quedarme, estar feliz con mi familia y que mis hijas crezcan acá. Pero la posibilidad de disfrute es tan corta y la amargura que uno tiene cuando las cosas no salen es tan grande y tan pesada, que uno tiene que replantearse”, recalcó.

No obstante, aclaró que no le “entra en la cabeza” el hecho de abandonar Boca. “Cuando tenga la cabeza más fría para saber qué es lo que uno necesita y su familia. Mi casamiento, China, Boca, son sensaciones muy grandes. En este momento estoy para quedarme, pero lo sufro”, sentenció.

Al respecto, el presidente de Boca contó que cenó con el futbolista y que si bien habló de que “tiene una oferta importantísima del fútbol chino”, aún no tomó una decisión. A su vez, Daniel Angelici indicó: “Como alguna vez cené con él en Turin para hablar de su vuelta a Boca, ahora le dije que él es libre de tomar la decisión que sienta”.

En tanto, ayer por la tarde, Angelici se reunió con Guillermo Barros Schelotto para diagramar el próximo semestre.

"Si mi familia no disfruta, daré un paso al costado. Mis hijas no merecen mi tristeza". Carlos Tevez Críticas y presión, la salida

Opinión. Andrés “Turco” Alaluf. Periodista, cubre Boca para Rivadavia

Por Carlitos, el Mellizo pide a Nacho Piatti

Por más que Tevez no lo diga, para mí es un hecho que se va del club. Se va un poco por la plata, pero también pesa lo familiar. ¿Por qué no lo blanquea públicamente? Tal vez porque antes del partido puede que no sea lo más oportuno, el domingo hay que jugar contra Colón y quizás no le parezca prudente más allá de que todo el mundo lo sabe.

Seguramente que a Boca le va a costar reemplazar a un jugador de semejante jerarquía, con todo lo que le dio al club desde su vuelta. No hay nada concreto en cuanto al futbolista que llegará en su lugar, pero sé que a Guillermo Barros Schelotto le interesa Nacho Piatti, el ex San Lorenzo gran figura en el fútbol de los Estados Unidos.

El problema es el económico, ya que allá gana una cifra imposible de pagar. También lo quiere repatriar San Lorenzo, así que hay que esperar.

Licha López ya le dijo no a Guillermo

BUENOS AIRES

Guillermo Barros Schelotto dijo que recién después del partido del próximo domingo frente a Colón hablará con Carlos Tevez.

“No podemos presionarlo en su decisión, él sabe que todo el cuerpo técnico lo quiere, yo fui compañero de Carlos y compartí vestuario con él, le tengo respeto, pero ese respeto significa darle tiempo para que tome la mejor decisión”, comentó el director técnico de Boca.

Respecto de una supuesta salida del Apache, el Mellizo dijo que “obviamente un jugador de esas características no se consigue todos los días, pero todavía no pensé en refuerzos”. Sin embargo, se conoció que quiso tentar al delantero de la Academia Lisandro López, que ya firmó su continuidad en Avellaneda.

Volviendo a Tevez, Pablo Pérez aseguró que un Boca sin el Apache es como un Barcelona sin Messi.