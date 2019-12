Tevez: "No me vengan a retirar, quiero seguir"

Un agradecido a Angelici

"Soy un agradecido a Daniel, y no puedo hablar en este momento por respeto a la gente de Boca", afirmó Tevez haciéndose a un lado en la disputa preelectoral entre Angelici y Riquelme.

Tevez afirmó que quiere seguir jugando y continuar su carrera en Boca, porque quiere retirarse en el club, y en ese sentido señaló que "no hay nada que me motive". "No me vengan a retirar, quiero seguir jugando. No me mueve nada más que no sea Boca. Quiero seguir en Boca hasta de utilero. Si me llama (Nicolás) Burdisso o Román, yo voy a estar", sentenció el delantero auriazul. Al hablar de su partida de Boca, para continuar en el fútbol de China, Tevez explicó que sintió "una gran frustración" por haber perdido la semifinal ante Independiente del Valle de Ecuador en la Bombonera, y hasta pensó en "no jugar más".

Se equivocó con Guillermo

"Sentía que era mi momento. Estaba muy bien. El torneo era dentro de todo accesible. Pero no quería seguir. Cuando volví le ganamos a todos, con el 4-2 a River incluso. Estábamos bien, pero a la vez estaba vacío", enfatizó.

En ese sentido dijo que no haber podido ganar la Copa Libertadores 2016 "fue una gran frustración", y comentó que su viaje a China "no fue por plata". "Le dije a Guillermo cuando terminó el partido antes de irme a China que me quedaba, para que me tenga en cuenta. Finalmente decidí irme, y nunca le avisé a Guillermo que me iba, creo que ahí se quebró nuestra relación", aceptó. Por último, elogió a Gallardo: "Es un fenómeno".

