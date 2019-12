Riquelme en Intrusos: Macri lo llamó y le dijo que está preocupado por el club

Riquelme sobre Angelici: "Me empujó a irme de Boca, ahora se enoja porque uno no lo acompaña"

Riquelme reveló qué pasó con las reuniones con el oficialismo para que no haya más confusiones. "Me reuní con el presidente que está hoy (Angelici) hace nueve meses. Los tres con los que me voy a postular querían que me haga cargo del fútbol, por lo que decidí reunirme. Los atendía primeros a ellos porque estaban al mando del club pero les avisé que me iba a reunir con los tres candidatos", contó.

En esa etapa de negociaciones, blanqueó que "Me sonó el teléfono y era el presidente de mi país. Me dijo que estaba preocupado por nuestro club. Tenés que sentarte con Daniel, me dijo, a lo que yo le respondí: 'Con Daniel no me siento", confesó que le respondió el ex jugador. Macri intentó descomprimir tensiones al proponerle: "Te mando a mi Daniel y vos mandame a tu Daniel (por Bolotnicoff, su representante), me dijo. Mi representante atiende a cualquiera. De ahí salen las reuniones de las que se hablan".

Además aseguró que Jorge Amor Ameal no le pagó "ni un café" como parte del arreglo para integrar su lista. "Ameal no me pagó ni un café, todavía", sostuvo en alusión a los dichos de Daniel Angelici, quien había deslizado que el ex jugador había pedido dinero para sumarse a la lista del oficialismo que ahora encabeza Cristian Gribaudo.

Riquelme aseguró que los últimos cinco años fueron "los peores en la historia del club" en lo deportivo. "Nuestro rival nos ganó siempre", justificó.

Por otra parte, se mostró esperanzado en “ganar el domingo. Tenemos muchas chances”.

Le abrió las puertas a Tevez

"Tevez todavía puede darle mucho a nuestro club. Tiene que recuperar la alegría de cuando jugaba en el barrio. Si recupera la alegría que tenía de chiquito nos puede dar muchas alegrías. Los hinchas de Boca lo queremos mucho. Es un jugador de mucha calidad”, destacó Román sobre el Apache.

Sobre el futuro técnico

“Yo no voy a hablar del entrenador, Alfaro es el técnico hasta el domingo. Nosotros tenemos al técnico, tenemos a quienes van a trabajar en Inferiores, todo tenemos. Lo vamos a contar el lunes si tenemos la suerte de ganar”, prometió.

