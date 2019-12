Angelici: "Riquelme siempre dividió como jugador"

El presidente de Boca recordó por qué no le renovó el contrato al 10 en el 2014: "Fue por un tema del dólar, había subido a un precio distinto al que habíamos arreglado y él quería una compensación. Es mentira que él jugó gratis. Nunca lo hizo, siempre cobró lo que correspondía. Me duele que salga a decir cosas que no son ciertas". Y agregó: "Sé lo que piensa Román de Ameal, no lo respeta porque no le cumplió con el contrato y sé que a mí no me quiere porque yo le ponía límites. Me gustaría tenerlo cara a cara acá, la gente se da cuenta cuando alguien miente".