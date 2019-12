"Hablé con Román hace un tiempo, antes de las elecciones, y sabe de mis ganas de seguir en Boca. Todos saben que mi sueño fue siempre retirarme en el club que me vio nacer y que quiero", dijo Tevez al hablar ayer con la prensa en la competencia de golf Apache, que se realiza en Pilar a beneficio de la Fundación Carlos Tevez.

En cuanto a la nueva función de Riquelme, el ex delantero de Juventus sostuvo que "lo que hace Román está muy bien, se involucra cuando el club más lo necesita. Eso es muy importante para la institución".

Al recordar su salida de Boca, a fines de 2016, para ir a jugar a China, Tevez dijo que "fue un error y estoy arrepentido. Perdí terreno en lo futbolístico, más allá de la importancia de la oferta económica".

Consultado sobre la temporada de Boca, dijo que "hace dos años que el equipo llega a las finales de la Copa Libertadores. Es decir que el plantel es bueno, pero la realidad es que no pudimos ganar los partidos importantes".

También habló sobre su rendimiento. "Yo tuve varias lesiones y no pude rendir al cien por ciento. Espero, si sigo, estar mejor este año y recuperar gran parte de mi nivel. Uno tiene que saber que a los 35 no tenemos la misma velocidad que a los 20, pero ganás en experiencia", sostuvo, y, con humor, señaló que "muchos esperan que Tevez gambetee a tres jugadores y haga un golazo, y difícilmente pase así".

Tevez también habló sobre Alfaro y blanqueó el malestar que le causó la decisión del técnico cuando resolvió dejarlo afuera de los titulares ante River: "Me faltó el respeto", remarcó.

"Alfaro dijo que yo era su emblema, su bandera y en dos partidos me puso en el banco. Pero la única cara larga que le puse fue cuando me enteré en el vestuario que no jugaba contra River, ahí sentí que me faltó el respeto", manifestó el Apache.

Por último, consultado acerca de si alguna vez podría ser dirigente de Boca, Tevez expresó que "si me decís de ser técnico o manager lo dudo, y para ser presidente tenés que estar muy preparado. Y rodearte de gente que se maneje muy bien y no ensucie tu imagen como presidente".

Román, presente en el sorteo de la Libertadores

La Copa Libertadores 2020, con River y Boca como cabezas de serie, se sorteará esta noche en Paraguay con la participación de Racing, Tigre, Defensa y Justicia en la fase de grupos, y Atlético Tucumán, para el repechaje.

El sorteo se realizará en la sede de la Conmebol, en la ciudad de Luque, comenzará a las 20:30 y será transmitido por Fox Sports.

River, último subcampeón y número uno del ranking Conmebol hace dos años, accedió a la fase de grupos luego de su consagración el viernes pasado en la Copa Argentina.

El vigente campeón de la Recopa Sudamericana estará en el bombo 1 y evitará a Flamengo, su verdugo en la final disputada en Perú, además de a Gremio, Nacional, Peñarol, Palmeiras y Olimpia, como a los clubes argentinos clasificados a la fase de grupos.

Sus posibles rivales serán: Independiente del Valle, Santos, San Pablo, Libertad, Colo Colo, Bolívar, Universidad Católica (bombo 2); Liga de Quito, América de Cali, Athlético Paranaense, Junior, Alianza Lima, Caracas, Delfín (bombo 3); Estudiantes de Mérida, Deportivo Binacional, Bolivia 2 y alguno de los 4 clasificados desde las fases previas (Bombo 4).

Boca, que no gana la Copa Libertadores desde 2007, finalizó tercero en la Superliga y también estará en el bombo 1. Por lo tanto, tendrá como posibles adversarios a los mismos que River.

Al sorteo asistirá Juan Román Riquelme, máximo ídolo de Boca y ganador del certamen como jugador en 2000, 2001 y 2007, junto con la nueva comisión directiva, elegida el 8 de diciembre, en la cual Riquelme ocupa el lugar de vicepresidente segundo.

Atlético Tucumán es el único equipo argentino que afrontará el repechaje, lugar que ocupaba River hasta su nueva consagración en la Copa Argentina.

En fase de grupos, los dos primeros de cada zona se clasificarán a los octavos de final y los ocho terceros jugarán la segunda fase de Copa Sudamericana.

