Tevez se perfila para jugar la vuelta y habrá una práctica pública

Dos días después, Boca definirá la Libertadores ante el Millonario en el estadio Monumental, luego del empate 2 a 2 en el partido de ida.

“Tengo que hablar con el Comité de Seguridad para pedir el permiso, el lunes lo vamos a gestionar. Es un pedido de muchos socios por las redes sociales y me parece bien. Ya lo hablé con el cuerpo técnico”, explicó.

Respecto de la designación del árbitro uruguayo Andrés Cunha para la final, el titular boquense manifestó: “No me gustaría ser el juez de esta final, pero pensar que un árbitro internacional pueda perjudicar a alguno de los dos equipos no me entra en la cabeza”.

Apache, preservado

El delantero Carlos Tevez no sería incluido en el equipo que mañana jugará el partido postergado ante Patronato.

Esto le daría más chances de ser titular en la revancha de la superfinal.