“Lamentablemente, ya es una situación de indignación. No hay ningún tipo de avance. El país en el que me toca hacer la denuncia está en una situación muy compleja y es muy difícil que avance. Desde la parte diplomática se ha intentado tender puentes para que se avance, pero no han levantado ningún tipo de prueba, más allá de las pericias a las que yo me tuve que someter, en diciembre, cuando fui a hacer la denuncia a Nicaragua”, dijo la actriz en Agarrate Catalina (La Once Diez).