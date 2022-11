Thiago de Gran Hermano confesó que es lo que más le gusta de Daniela

Thiago y Daniela en Gran Hermano.mp4

Ante esto, se animó a realizar una confesión sobre qué es lo que más le gusta de ella: "Lo que me gusta de ella es su corazón, es muy buena persona. Yo la aprecio mucho".

Sin embargo, pese a los guiños que recibe, deberá seguir trabajando si quiere conquistarla. "A mi también me gusta su corazón, es chico. Yo a él lo quiero para toda mi vida pero como un amigo, no quiero que nadie sufra acá adentro si algo sale mal. No quiero ser la culpable de lastimarlo o que crea algo que no es", expresó Daniela sobre lo que siente por Thiago.

Aunque existieron besos entre ellos, ella se aferra a su postura: "Yo acá adentro no quiero nada. Porque yo con Thiago lo hablo y soy súper clara... Yo entiendo que esto es un juego, que todos somos competidores pero lo que me pasa con él es que encuentro un cable a tierra. Yo lo veo a Thiago y encuentro casa, paz, tranquilidad, una persona que me acerco fuera de todo el resto”.

Thiago-Daniela-Gran Hermano.jpg

Quienes no están conformes con lo que sucede con Thiago dentro de la casa son sus hermanas. “A mi hermano lo veo bien, está jugando ahora, pero está como casado. Está muy con Daniela, hay algo. Él dijo que entraba sin nadie y que iba a salir sin nadie, pero no sé con el tiempo qué puede decir", declaró dejando entrever que mucho no le gusta la situación.

Ante la consulta de Santiago del Moro sobre si creía que Daniela lo estaba usando, Camila, la hermana de Thiago, comentó: "Para mí está con él por conveniencia. Espero confundirme igual".