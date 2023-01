¡Tiembla El Tirri! Mimi Alvarado le declaró su amor a otro participante de El hotel de los famosos

A pesar de estar perdiendo por mucho en la guerra del rating con Gran Hermano, en El hotel de los famosos no paran de pasar cosas, y muchas de ellas que podrían terminar en un escándalo. Luego que se filtrara que Delfina Gerez Bosco engañó a su esposo dentro del reality, ahora una nueva participante está en la mira de todas las cámaras, luego de que se la viera súper cercana con uno de sus compañeros.

Es que con su buena onda habitual, la pareja de El Tirri sorprendió a todos al hacerle un polémico chiste a su compañero. “Estoy celosa, Fer. Me estoy enamorando de ti, no lo puedo creer”, aseguró ella antes de aclarar rápidamente que era una broma: “Tengo novio hace 20 años, esto es joda. Si tu no estuvieras casado y yo estuviese soltera…”.