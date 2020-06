Tildaron de "Mentirosa y trucha" a Miss Bolivia

022010201.png

“Al menos yo no puedo permitirlo. Callé mucho tiempo, porque no me parecían mentiras importantes, hasta que hace un año más o menos me enteré de algo muy grave que le hizo a compañeras de lucha. Tomé postura porque a mi entender era imposible no hacerlo. Tristemente vi cómo otras compañeras, aún sabiendo este hecho, seguían sacándose fotos y sosteniéndole el personaje”, continuó la cantante, indignada por el escaparate que, según ella, se armó Miss Bolivia para triunfar. Al final de su posteo, Álvarez hizo referencia directa a la denunciante y la tildó de “loca”.

“La locura tiene muchas formas, pero combinada con maldad, es letal. Es violencia arruinarle la vida a una persona y a veces esta violencia es ejercida desde una mujer para con un varón. Yo no puedo permitirlo en nombre del movimiento feminista que lamentablemente tuvo como cara a una persona mentirosa y trucha como es Paz Ferreyra”, disparó.

¿Fotografías falsas?

En otra parte del extenso texto de Álvarez, la artista reveló que las fotos de Paz Ferreyra golpeada son de cuando se cayó de su bicicleta. “Estoy muy podrida y me rompe mucho las pelotas este tipo de gente (por Miss Bolivia). Que se pudra todo y me recontra chupa todo un huevo. No nos callamos más es esto también: te caíste de la bici, no te pegó nadie, ‘hermana’, dejate de joder que nos perjudicás a todas”, concluyó la percusionista.

